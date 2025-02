Nasce il Premio Parola d’Oro: Roma rende omaggio al potere positivo della comunicazione

In un mondo sempre più dominato da toni accesi, polemiche e un linguaggio spesso volgare o divisivo, c’è ancora spazio per la gentilezza, il buon senso e la comunicazione costruttiva? Il “Premio Parola d’Oro” nasce proprio per rispondere a questa domanda, premiando chi si distingue per il valore positivo delle proprie parole e per l’impatto che queste hanno nella società.

La prima edizione del premio si terrà venerdì 28 Febbraio, dalle ore 17:00, presso la Protomoteca del Campidoglio a Roma, e vedrà l’assegnazione dell’ambito riconoscimento a 17 personalità del mondo della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e del giornalismo.

Un premio per chi comunica con valore

L’iniziativa nasce dall’idea dello scrittore, attore e presentatore Claudio David, con il sostegno dell’On. Fabrizio Santori, e si propone di valorizzare chi, nei propri ambiti professionali, usa le parole come strumento di crescita collettiva, costruzione sociale e diffusione di messaggi positivi.

Viviamo un’epoca in cui il dibattito pubblico, dai social media ai talk show televisivi, sembra sempre più polarizzato e segnato da aggressività e cinismo. Il “Premio Parola d’Oro” si pone come alternativa, mettendo al centro del discorso l’importanza di un linguaggio responsabile e consapevole, capace di ispirare e di generare impatto sociale.

Un’idea che ha subito incontrato il patrocinio della Regione Lazio e dell’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, segno di un riconoscimento istituzionale a una necessità sempre più sentita: riportare la parola a essere veicolo di rispetto, inclusione e progresso.

I protagonisti della prima edizione del Premio Parola d’Oro

La giuria ha selezionato 17 personalità di spicco, ciascuna delle quali si è distinta nella propria categoria per l’uso consapevole e positivo della comunicazione. Un ventaglio di figure che attraversano mondi differenti, ma che hanno in comune la capacità di dare valore alla parola e di trasformarla in un potente strumento di cambiamento.

Ecco i premiati della prima edizione del “Premio Parola d’Oro”:

Simona Renata Baldassarre – Assessore regionale alla Cultura ( Categoria: Arte e Cultura )

– Assessore regionale alla Cultura ( ) Luigi Auletta – CEO di Impero Couture ( Categoria: Moda e Design sostenibile )

– CEO di Impero Couture ( ) Giorgio Polesi – Commissario Straordinario del Parco di Veio ( Categoria: Ambiente )

– Commissario Straordinario del Parco di Veio ( ) Andrea Pierleoni – Presidente Associazione Imprenditori Italiani ( Categoria: Imprenditorialità )

– Presidente Associazione Imprenditori Italiani ( ) Francesco Leardini e Danilo Melandri – Abracadown ( Categoria: Inclusione )

– Abracadown ( ) Rossella Diaco – Giornalista RAI ( Categoria: Giornalismo )

– Giornalista RAI ( ) Ruben Guglietta – Imprenditore edile e oleario ( Categoria: Leadership )

– Imprenditore edile e oleario ( ) Simona Lavazza – Presidente di Rosaremo ( Categoria: Sport e Benessere )

– Presidente di Rosaremo ( ) Federica Faiella – Presidente Fondazione Cave Canem ( Categoria: Diritti degli Animali e Giustizia Sociale )

– Presidente Fondazione Cave Canem ( ) Valerio De Gioia – Magistrato ( Categoria: Diritti umani e Giustizia Sociale )

– Magistrato ( ) Francesco Greco – Regista ( Categoria: Produzione audiovisiva )

– Regista ( ) Steve LaChance – Coreografo ( Categoria: Danza e Movimento )

– Coreografo ( ) Giulia Ragazzini – Attrice e Influencer ( Categoria: Attrice e Influencer )

– Attrice e Influencer ( ) Claudia Gentile – Scrittrice ( Categoria: Letteratura e Scrittura Creativa )

– Scrittrice ( ) Daniele Bartocci – Food Manager ( Categoria: Food )

– Food Manager ( ) Matteo Stefani – CEO Borotalco TV ( Categoria: Cinema e Produzione audiovisiva )

– CEO Borotalco TV ( ) Jessica Fegatilli – Presentatrice (Categoria: Beneficenza e Solidarietà)

Oltre la parola: un evento di cultura e spettacolo

L’evento non sarà solo una cerimonia di premiazione, ma un’occasione per celebrare il valore della parola e del linguaggio attraverso performance artistiche e momenti di intrattenimento.

Ad accompagnare la serata ci saranno esibizioni musicali del soprano Nunzia Durante, del tenore Fabrizio Giovinazzi e della cantante Giulia Furgiuele. Sul palco anche le attrici Irene De Arcangelis e Antonella Formisano, per dare un ulteriore tocco artistico alla manifestazione.

A condurre l’evento saranno Lorella Di Biase e lo stesso ideatore del premio, Claudio David, che guideranno il pubblico attraverso un percorso narrativo fatto di storie, riflessioni e testimonianze di chi ha fatto della parola un’arte e una missione.

Il messaggio del Premio Parola d’Oro

L’obiettivo del Premio Parola d’Oro non è solo quello di celebrare personalità di spicco, ma di lanciare un messaggio chiaro e forte: le parole hanno un peso, un valore e un potere trasformativo sulla società.

In un’epoca in cui il dibattito pubblico sembra sempre più dominato da toni aggressivi e da una comunicazione superficiale o dannosa, è fondamentale riportare al centro il rispetto, la responsabilità e l’etica del linguaggio.

Come sottolinea Claudio David, “comunicare con gentilezza non significa essere deboli, ma avere consapevolezza dell’impatto che le parole possono avere sugli altri. Il nostro obiettivo è premiare chi dimostra che si può essere incisivi, persuasivi e innovativi senza ricorrere alla violenza verbale o alla polemica fine a sé stessa.”

Un riconoscimento destinato a crescere

Con questa prima edizione, il “Premio Parola d’Oro” si pone le basi per diventare un appuntamento fisso, capace di sensibilizzare sempre più persone sul valore della comunicazione positiva e di promuovere nuovi modelli di linguaggio responsabile nei vari settori della società.

Un premio che non è solo un riconoscimento, ma un invito collettivo a riscoprire il potere della parola come strumento di connessione, costruzione e cambiamento.