Torni a casa a piedi e ti prendi 700€ di multa, a Roma la guerra è ai pedoni | Si sta rischiando una guerra civile

Sempre più cittadini nel mirino della Polizia Locale: l’ultimo episodio ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

Nella Capitale si sta assistendo a una serie di episodi alquanto assurdi ma accaduti realmente. È corretto specificarlo perché sembrano provenire dall’immaginazione di alcuni celebri scrittori, tuttavia sono capitati a numerosi cittadini.

Tutti questi fatti coinvolgono le forze dell’ordine, che cercano regolarmente di far rispettare il Codice Stradale. A volte però questi sforzi si rivelano piuttosto vani. Un numero consistente di conducenti, ciclisti o perfino pedoni continua a ignorare alcune delle norme più importanti, non solo per la loro incolumità ma anche per quella di chi si trova intorno.

Queste trasgressioni, seppur non tra le più gravi, possono comportare il pagamento di una sanzione molto salata. È il caso di una recente vicenda avvenuta nel quartiere romano di Centocelle. Ma scopriamo i dettagli della suddetta.

Una reazione improvvisa

Qualche ora fa, nella zona di Tor de ‘Schiavi, gli agenti stavano perlustrando le strade quando sono incappati in un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali. Così uno di loro ha emesso la multa, e mentre la stava appoggiando sul parabrezza del veicolo, è spuntato il conducente, che si è avvicinato con un atteggiamento aggressivo.

E improvvisamente ha provato a sferrare un pugno a uno dei poliziotti. Questo ha portato al suo arresto con l’accusa di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale. Purtroppo non si tratta del primo caso di questo genere.

Le affermazioni dei sindacati

Nell’ultimo periodo si è assistito a svariate aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, da parte di automobilisti che si sentono autorizzati a parcheggiare dove vogliono, senza tenere minimamente conto delle norme vigenti. Stavolta sono intervenuti anche i sindacati in merito al recente episodio, che hanno reiterato i pericoli che gli agenti devono affrontare quotidianamente, motivo per il quale si necessita rispetto per chi indossa la divisa e fa osservare la Legge.

Hanno poi richiesto un nuovo piano di assunzioni per incrementare la sicurezza sia tra i cittadini che tra i colleghi. A riguardo ha parlato anche Marco Milani, segretario del Sulpl Roma: “… Gli agenti più esposti sono anche i meno tutelati. La polizia locale è ormai la presenza predominante nelle metropoli, dove troppo spesso i territori sono abbandonati a se stessi. La mancanza di effettività delle pene alimenta le reazioni violente ed è singolare come l’inasprimento dei reati nei confronti delle forze dell’ordine, non tuteli proprio chi è più presente in strada“.