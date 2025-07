Novità patente, prima di guidare devi salire sulla bilancia: se questo è il peso non puoi più guidare | Nuove regole UE

La patente da oggi cambia volto. Ecco che cosa aspettarsi adesso con le nuove normative entrate in vigore.

Negli ultimi anni, le norme del codice della strada sono diventate una vera giungla normativa, spesso più assurda di un reality show notturno. Dopo rotonde spuntate come funghi e limiti di velocità sempre più schizofrenici, l’ultima trovata sembra un pesce d’aprile fuori stagione: prima di metterti alla guida, dovrai salire sulla bilancia.

L’Europa ha deciso di modificare le regole legate al peso. Tuttavia, la sola espressione ha già scatenato polemiche, malintesi e meme. In un’epoca in cui l’informazione viaggia più veloce della luce, è bastato un titolo titolo per mettere tutti in allarma. La verità è che, duole dirlo, ma hanno ragione.

Il tutto rientra in un processo decisionale europeo che, a tratti, sembra deciso a trasformare il codice della strada in una fiction distopica: semafori intelligenti che fanno quiz, limiti di 30 km orari anche nel deserto e ora questo. Se da un lato le intenzioni sono nobili, a vantaggio di sicurezza, meno emissioni, più tecnologia, dall’altro i metodi no.

L’esame non è più come una volta

Una volta si studiava con il libretto sgualcito del fratello maggiore, si facevano file infinite alla motorizzazione e si sudava freddo all’esame teorico. Oggi? Esistono app, simulatori, video su TikTok e interi corsi online. Con strumenti come “Quiz Patente”, è diventato quasi un gioco da ragazzi superare la prova teorica per ottenere il foglio rosa.

Tutto è più digitale, rapido, comodo, ma anche più disumanizzato. Il rischio è che tanti guidatori arrivino in strada senza aver mai sentito il rumore di un motore vero. Ma per molti è comunque un progresso: meno burocrazia, meno costi, più accessibilità.

L’aumento di peso

Ne ha parlato Money.it. L’accordo tra Parlamento e Consiglio UE è ufficiale: la patente B permetterà presto di guidare veicoli con un peso massimo fino a 4,25 tonnellate, contro le attuali 3,5. Ma non è un invito a caricare la macchina come fosse un tir da trasloco: si tratta di una modifica pensata per i veicoli moderni, specialmente quelli elettrici, che a causa delle batterie e delle dotazioni di sicurezza pesano molto di più dei modelli tradizionali.

Finalmente, quindi, chi guida un camper o un furgone elettrico non dovrà più passare alla patente C. Ma non è tutto: sarà possibile agganciare un rimorchio fino a 750 kg, portando il peso complessivo del veicolo combinato a ben 5 tonnellate. Una rivoluzione che potrebbe dare una spinta anche al settore delle consegne e della logistica, senza obbligare gli autisti a costosi corsi extra. Quindi il tutto non riguarda il peso degli autisti, ma dei propri veicoli.