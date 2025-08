EMERGENZA SQUALI – Fare il bagno è vietato fino a nuovo ordine: si avvicinano sempre di più alla riva | Immagini spaventose riprese in questi giorni

Il nuovo terrificante avvistamento fa scattare l’allerta: da ora tutti i bagnanti che si avvicinano all’acqua sono avvertiti.

Brutte notizie per tutti coloro che si recano in spiaggia con il desiderio di fare una bella nuotata in mare. L’avvistamento avvenuto qualche ora ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per la sua rarità. Infatti, non è così comune intravedere degli squali sulle coste italiane.

Ma è proprio ciò che è accaduto in Sicilia, dove alcuni pescatori stavano svolgendo la loro regolare attività al largo di Marzameni, una piccola frazione appartenente alla provincia di Siracusa. Sembrava una giornata come tutte le altre, ma da un momento all’altro uno squalo di medie dimensioni si è avvicinato alla loro barca.

L’incontro è stato ripreso da una telecamera di bordo, e le immagini hanno preso fatto il giro del web. A quanto l’animale era alquanto affamato e ha pensato bene di fregare un po’ di cibo. Ma scopriamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Un incontro inaspettato

Un gruppo di pescatori si erano recati di prima mattina al largo delle coste siciliane, con la speranza di catturare un sostanzioso bottino. E le loro aspettative sono state abbondantemente superate, con la pesca di un gigantesco tonno.

Però, mentre erano intenti a spostarlo all’interno dell’imbarcazione, è successo l’inaspettato. Dalle profonde acque è spuntato un Mako, uno squalo appartenente alla famiglia Lamnidi, caratterizzato da una pinna corta e dal dorso blu-grigiastro.

Sempre più avvistamenti

Mentre i pescatori erano intenti a catturare il tonno, lo squalo ha provato ad azzannarlo, ma i suoi sforzi sono stati vani. Ad assistere alla scena c’era anche Francesco Tiralongo, un biologo marino e professore all’università di Catania che da oltre dieci anni collabora con il progetto AlienFish studiando le varie specie aliene che abitano i mari del Bel Paese.

L’avvistamento di questo genere di squali non sono comuni, soprattutto degli esemplari adulti. Negli anni passati se ne sono intravisti diversi, anche se più giovani, lungo le coste toscane. Una grande notizia considerato che si tratta di una specie a rischio di estinzione. Infatti, se uno di loro finisce nella rete di qualche pescatore, deve essere immediatamente liberato.