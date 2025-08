Non puoi lavarti né scaricare il WC: a Roma hanno bloccato l’acqua e chiuso le fognature | Vivi come nel Medioevo, è una vergogna

Incredibile, ma vero! Ancora oggi alcune zone della capitale italiana sono logorate dai disagi relativi all’assenza di acqua. Forse qualcosa sta cambiando.

Il Lazio è noto anche per i suoi borghi definiti i più belli d’Italia. Tra questi c’è Civita di Bagnoregio, famoso per essere “la città che muore” (chiamato così perché sarà destinato a scomparire essendo posizionato su uno sperone tufaceo). A seguire c’è Casperia, quello più antico menzionato perfino da Virgilio nell’Eneide.

Poi c’è Filettino, noto per superare i 1.000 m di altitudine. Nemi ogni anno organizza la Festa delle Fragole e Arsoli è stata definita da Luigi Pirandello “la piccola Parigi” perché gli ricordava molto la capitale francese.

La lista è immensa, dunque sarebbe opportuno documentarsi per capire quale affascina di più. È un modo per entrare in contatto con la natura e con le tradizioni locali stando lontani dal caos tipico della città. Tuttavia non tutti vivono una situazione tale da rappresentare una meta di attrazione.

Secondo quanto riportato sul sito abitareroma.it pare che ci siano stati dei lavori che hanno creato dei disagi non solo ai residenti, ma anche a chi è di passaggio. Tuttavia si può dire che qualcosa sta per cambiare in meglio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Niente acqua a Roma, i residenti sono disperati

Si tratta di un borgo popolato da 6.000 persone che vivono tra via Tiberina e via della Tenuta Piccirilli. Per tanto tempo hanno avuto dei problemi con l’acqua, per esattezza 70 anni! Inutile dire che ci sono state tante lamentele nel corso di questo periodo, ma nessuno è intervenuto. Per fortuna adesso le cose sono cambiate.

Sul posto ci sono riuniti in pubblico il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora ai lavori pubblici Gina Chirizzi. Il motivo di tutto ciò e allo stesso tempo hanno garantito che la situazione cambierà in meglio d’ora in poi.

“Ora c’è un piano”

In poche parole ci sono stati dei lavori presso il borgo di Sant’Isidoro che sono finalmente giunti al termine. I fondi sono stati sbloccati grazie a un accordo tra il municipio Roma capitale e l’assessora comunale Ornella Segnalini. In questo modo non solo l’acqua è stata data ai cittadini, ma anche la dignità.

Sono state anche eliminate le differenze tra chi può usufruire dell’acqua tranquillamente e chi ha dovuto combattere per anni per avere lo stesso diritto. “Ci sono ancora molte zone senza servizi primari. Ma ora c’è un piano chiaro”, un piano che prevede di intervenire in altri cinque quartieri.