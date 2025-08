A Roma i mezzi diventano GRATIS, la Regione Lazio ti regala fino a 750€ l’anno per metro, bus e treni | Ti basta un documento valido per l’attivazione

Tanti mezzi di trasporto sono finalmente gratuiti sia nel Lazio che altrove! Andiamo a scoprire come si può fare richiesta.

Tante sono le persone che decidono di lasciare l’auto nel garage e usufruire dei mezzi di trasporto pubblico. Questo capita soprattutto nelle grandi città dove il traffico tormenta a quasi tutte le ore sia i residenti che chi è di passaggio. In questo modo si può affrontare la giornata con uno spirito diverso.

Del resto è ben risaputo che il caos tipico di un contesto urbano non fa altro che aumentare lo stress e il nervosismo. Per questo motivo si opta per un treno, un pullman e un autobus. Senza dimenticare i mezzi ecologici che si stanno facendo strada nel pieno rispetto dell’ambiente.

In questo periodo dell’anno provengono da ogni angolo del mondo tante persone per ammirare le nostre bellezze paesaggistiche e il patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Di conseguenza, si farà ricorso a uno dei mezzi di trasporto pubblico menzionati.

A tal proposito lo stato ha deciso di proporre un supporto economico proprio per agevolare gli spostamenti all’interno delle città. A questo bonus possono accendere tutti? Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti e solo così sì potrà fare domanda. Sul sito fanpage.it è stato riportato tutto alla lettera.

Bonus Trasporti 2025 nel Lazio…e non solo

Lo Stato da anni cerca di agevolare gli italiani da un punto di vista economico proponendo vari bonus e stavolta è al centro dell’attenzione quello per l’uso dei mezzi pubblici. Si parla di riduzioni del 50% sul prezzo! Una notizia che entusiasmerà gli animi di coloro che possono usufruirne per diritto.

In questo caso stiamo parlando di studenti giovani, disoccupati e residenti in aree periferiche. Inoltre sono inclusi anche i turisti e gli anziani nel progetto di garantire la gratuità totale degli abbonamenti. Ogni regione italiana ha introdotto delle regole. Andiamo a scoprire quali sono.

Ecco dove ci sono sconti e abbonamenti gratuiti

Nell’Emilia Romagna gli abbonamenti per queste persone è gratuito, invece c’è una riduzione del 50% delle regioni seguenti: Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Altre regioni vogliono favorire l’utilizzo esclusivo di mezzi ecologici per tutelare l’ambiente e questo accade in Piemonte. Per quanto riguarda la Campania sono stati messi a disposizione degli sconti stagionali per supportare la mobilità in estate.

Tra l’altro nel Lazio i ragazzi tra i 16 e 25 anni devono registrarsi sull’app Bella X Noi e attivare un voucher valido per 30 giorni. C’è tempo fino a settembre, successivamente nel Friuli Venezia Giulia gli studenti potranno usufruire dello sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici. Le agevolazioni sono rivolte anche a persone anziane e turisti, in quanto in alcuni casi bisogna mostrare il proprio Isee.