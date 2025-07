Non è Sardegna né Puglia, ma il mare ti sembra caraibico | Eppure sei a poche ore da Roma centro

La sabbia bianca e le acqua cristalline fanno impallidire le spiagge più famose della Sardegna: ecco il tratto di litorale da non perdersi.

Oggigiorno milioni di italiani cercando alternative più economiche per le loro vacanze, senza però togliere nulla alla qualità e al comfort. Ebbene, c’è una spiaggia in cui è possibile trascorrere qualche giorno di relax circondati da un’atmosfera a dir poco caraibica.

E no, non ci stiamo riferendo allo splendido litorale sardo o a quello pugliese, altrettanto suggestivo, bensì a un tratto meno conosciuto, ma unico nel suo genere. Come se non bastasse si trova a sole tre ore di auto dalla Capitale.

Questo lo rende perfetto per una piccola fuga fuori porta durante il fine settimana. Per raggiungere l’ambita meta, dovete recarsi nelle Marche, e più precisamente nella Spiaggia di San Michele, situata nel comune di Sirolo, in provincia di Ancona.

La paradisiaca Spiaggia di San Michele

Trattandosi di una delle spiagge più belle della Riviera del Conero, la sua popolarità tra i marchigiani è ben nota, anche se spesso viene sottovalutata perfino da questi ultimi. Infatti, le caratteristiche della Spiaggia di San Michele le permettono di essere paragonata ali famosi litorali caraibici, complice la sabbia dorata e un mare ultra cristallino.

Anche il panorama circostante la rende davvero speciale: è arricchita da macchie di vegetazione mediterranea, che aggiungono un tocco naturale e selvaggio all’intero luogo. Qui è possibile usufruire dei servizi degli stabilimenti, oppure si può optare per la soluzione più economica, rappresentata dalle zone libere.

Una meta per gli amanti dello sport

La Spiaggia di San Michele è perfetta per tutti coloro che amano cimentarsi negli sport acquatici. Non caso, questo tratto di litorale è uno dei paradisi italiani del windsurf, un’attività che negli ultimi anni viene praticata da sempre più persone.

Qui vicino si trova anche la Spiaggia dei Sassi Neri, un altro spettacolo naturale da non perdere. Il nome deriva dalle rocce scure che ricoprono il fondale. Per raggiungere la Spiaggia di San Michele, è necessario arrivare a Sirolo, da dove si può scegliere di incamminarsi verso il Parco della Repubblica, o in alternativa si prende una delle navette, che partono dal Municipio ogni mezz’ora.