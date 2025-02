Hanno veramente SPACCATO quest’anno | A due passi da Roma si tiene il CARNEVALE più bello d’Italia, ecco le date

A breve in una città non molto distante dalla capitale italiana si festeggerà un Carnevale davvero pazzesco, unico nel suo genere. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Manca poco al carnevale, una festa che piace a grandi e piccini perché dà modo di indossare le vesti di qualcun altro. È una festa mobile è un periodo dell’anno cristiano che precede la liturgia della Quaresima.

La parola deriva dal latino “carnem levare” che significa appunto “eliminare la carne” perché dopo il banchetto del martedì grasso subentra il periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.

Anticamente rappresenta un’occasione per lasciarsi andare al divertimento diventando per un istante qualcun altro. Il Carnevale per eccellenza è quello di Venezia, ma anche altri non sono da meno.

A tal proposito sulla pagina Instagram @sagrinitalia.it è stato pubblicato qualche giorno fa un post in cui si mostra la locandina di un evento che si svolgerà in 6 giorni, 3 a febbraio e 3 a marzo. Se anche tu non resisti al fascino del Carnevale allora devi assolutamente indossare una maschera e lasciarti andare al divertimento puro.

Carnevale a pochi passi da Roma

L’evento è previsto il 16, il 23 e il 27 febbraio, il 1°, il 2 e il 4 marzo 2025 presso una delle città più belle in assoluto di Roma. È un comune di 52.843 abitanti e il centro storico sorge sui Colli Albani. Maestosi sono i castelli romani che raccontano molto del passato. In tempi remoti fu popolata dai Volsci questo territorio formatosi circa 150.000 anni fa.

Attualmente è nota per la nuova sede della Biblioteca Comunale Augusto Tersenghi e per la riapertura del Teatro Ugo Tognazzi. Tra i luoghi di interesse da visitare ci sono varie chiese come quella di Santa Maria del Trivio. Molti avranno già capito di quale città si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eventi e Sagre in Italia (@sagreinitalia)

Divertimento e tante maschere sono assicurati

Sulla locandina si può leggere Velletri, dove si festeggerà il Carnevale popolare nei giorni menzionati in precedenza. “La manifestazione è una vera e propria esplosione di colori e divertimento, con carri, maschere in musica. La sfilata dei carri allegorici si snoda lungo il suggestivo Corso della Repubblica da Piazza Caduti sul Lavoro a Piazza Garibaldi, con percorso inverso al rientro”, ecco cosa si può leggere sul sito dedicato proprio all’evento.

La maschera che aprirà il corteo sarà quella di Gurgumiello, ideata dal docente Giancarlo Soprano nel 1982. Questo personaggio indossa un mantello nero lungo, con pantaloni rossi, camicia bianca e ha un bastone tra le mani. La maschera è stata realizzata con un calco di cartapesta, è bianca con due fori per gli occhi e due buffoni neri. La bocca è del tutto scoperta.