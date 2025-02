Roma batte Sanremo | A pochi giorni dal Festival la Capitale si laurea città della MUSICA: attesi migliaia di turisti

A Roma ci sarà un evento dedicato alla musica che farà dimenticare per un attimo il Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia di una fiera specifica che piacerà sicuramente a coloro che non possono fare a meno della musica. Due giornate intere dedite alla musica e ciò che piace di più è l’ingresso libero dalle 10:00 alle 20:00 l’8 e il 9 febbraio 2025.

Un weekend all’insegna del divertimento, dunque coloro che vivono nella capitale romana possono andare lì se si trovano di passaggio. Gli altri, invece, organizzeranno sicuramente una gita fuori casa per partecipare a questa fiera. Ma dove bisogna recarsi? Andiamo subito a scoprirlo.

Il Festival di Sanremo può attendere! Manca ancora qualche settimana prima di vedere Carlo Conti sul palco dell’Ariston e a seguire i Big della musica italiana.

Per il momento gli animi sono in fermento per il Music Day e non vedono l’ora di in mettersi in questa realtà stracolma di entusiasmo.

Music Day nel cuore della capitale italiana

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Mercure Roma West nel Viale degli Eroi di Cefalonia, 301. Non è altro che la 44° edizione della Fiera del Disco che metterà a disposizione del pubblico 50 espositori selezionati da tutta Italia con migliaia di vimini, poster, riviste e tanto altro ancora. Ci sarà la possibilità di acquistare dei vecchi dischi e tutti i pezzi tipici da collezione.

Lo scopo è avvicinare anche le giovani generazioni a tutto ciò che ha caratterizzato la cultura musicale del passato. Ci saranno anche incontri con autori e interpreti ponendo un certo focus sulle colonne sonore. Se sei interessato allora sarà opportuno proseguire nella lettura.

Ecco i programmi previsti per i due giorni

Sabato 8 febbraio saranno presentate le colonne sonore dei film Alien 2 sulla Terra e Switch – Pandemonio. Saranno presenti anche il regista Ciro Ippolito e Maurizio De Angelis. Nel primo caso è stata fatta una versione italiana del film hollywoodiano mentre nel secondo caso si tratta di una pellicola girata da Giuseppe Colizzi. A seguire il cantautore pianista Sergio Cammariere sarà intervistato dal conduttore di RadioTre Rai Valerio Corzani.

Domenica ci sarà la presentazione del libro di Franco Mussida “Il bimbo del Carillon”. Si esibirà anche uno dei gruppi storici del rock italiano, ovvero Forneria Marconi e sarà anche il turno della presentazione del loto album Misophonia. Infine saranno presentate le colonne sonore dei film L’Esorciccio e Paolo il freddo. Si tratta di due film del passato che hanno riscosso un grande successo nonostante siano passati tanti anni dall’uscita cinematografica.