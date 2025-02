Venghino signori, qui c’è la RENCOCCIATA | Questa è la SAGRA più attesa dai romani, ecco le date da non perdere

Per coloro che amano una particolare polenta possono recarsi a questo evento che a breve si svolgerà nella capitale italiana. Ecco tutte le informazioni.

Il termine “rencocciata” indica una particolare polenta e non tutti sanno che deriva dal modo di dire romano “esse’ de coccio”. Esso indica una persona testarda e allo stesso tempo un impasto a base di farina.

La polenta è un antico alimento rustico a base di farina, mais o altri cereali. In passato era il pasto dei poveri perché era preparato con ingredienti alla portata di tutti. Ha riscosso un successo tale che si è diffusa anche in Ungheria, Malta, Svizzera, Slovenia, Albania, Ucraina, Marocco e Venezuela.

In Europa la polenta più comune è quella base di mais. Gli antichi greci usavano solitamente l’orzo e solo dopo la scoperta dell’America furono introdotti e farro, la segale, il grano saraceno e il frumento.

A prescindere da tutto una cosa è certa: è un piatto semplice, ma unico nel suo genere. A tal proposito a Roma non poteva mancare un evento dedicato proprio alla polenta.

La sagra più attesa in assoluto ti aspetta a Roma

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia di un evento che piacerà sicuramente a coloro che amano questo determinato prodotto alimentare. L’evento si svolgerà dal 22 al 23 febbraio 2025, ma al momento non è ancora disponibile il prezzo. In compenso la locandina è già stata largamente condivisa sia sui social che attraverso il materiale cartaceo.

Nella locandina in questione si può leggere che il tutto avrà inizio alle ore 12:30 e non mancheranno la musica e tanto divertimento. Ma quale zona della capitale italiana è stata scelta per accogliere coloro che vogliono soddisfare le proprie papille gustative? Ecco tutte le informazioni utili.

Ecco le indicazioni utili per raggiungere la sagra

Stiamo parlando della Sagra della Rencocciata con cinghiale. Per arrivare ci sono delle indicazioni precise: da Via Tiburtina – Bivio San Cosimato e A24 – Uscita Vicovaro – Mandela S.R. 314 – Licenza. Vicenza è un comune italiano di circa 855 abitanti e ha le sue origini nel Medioevo in seguito al fenomeno dell’incastellamento.

Per secoli è stata nelle mani degli Orsini e sono con l’annessione al Regno d’Italia diventò parte della provincia di Roma includendo la frazione di Civitella. Se ti rechi in questo posto per assaggiare la buona polenta puoi anche approfittare visitando vari luoghi di interesse come la Villa di Orazio e il Museo Civico Oraziano. Per non parlare del Parco regionale e naturale dei Monti Lucretili che incanteranno con le loro bellezze floreali.