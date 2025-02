Specchio delle mie brame chi è la più BELLA del reame? ROMA | Nella Capitale è tutto pronto per l’evento dell’anno, guai non esserci

A Roma non manca davvero nulla e stavolta saranno gli esteti a gioire di un evento più unico che raro. Ecco tutti i dettagli.

A Roma a breve l’associazione DonnaDonna Onlus avrà modo di comunicare con un vasto pubblico grazie a un evento che a breve si svolgerà nel cuore della capitale italiana.

Andando nello specifico, si offrirà una visione sostenibile del futuro della bellezza mettendo da parte tutto ciò che è estraneo al concetto di naturalezza. Allo stesso tempo si proporrà un Made in Italy di ultima generazione.

A tal proposito sul sito romatoday.it c’è scritto che dall’8 febbraio fino al 10 ci sarà un evento dedito all’estetica che si fonderà sulla fusione dei concetti di innovazione, bellezza e moda. Non mancheranno dei workshop interattivi di RIE Academy e RIE Olos e tanti esperti del settore.

Prima di tutto c’è da dire che l’evento è assolutamente gratuito e il pubblico potrà accedere sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00 mentre l’ultimo giorno dalle 9:30 fino alle 18: 00. Chi si reputa un esteta non può non recarsi a questo evento perché c’è la possibilità di conoscere tutti i segreti di un mercato che ormai è decollato ed è in continua evoluzione.

Un evento dedito all’estetica nel cuore della capitale

“Il corpo della donna è vita”, ecco un messaggio che gli organizzatori ci tengono a lanciare. Tra gli stand saranno collocate delle panchine rosse, ovvero il simbolo contro la violenza sulle donne, e uno specchio che inviterà tutti ad accettare la propria unicità. Lo scopo è appunto celebrare la bellezza autentica che riflette proprio la nostra identità.

Sfileranno su passerelle modelle e modelli con diverse fisicità e tonalità di pelle ed età con capi realizzati con tessuti eco-friendly. All’appello non mancheranno l’attrice e cantante Ottavia Fusco Squitieri e la pianista Cinzia Gangarella.

“Un viaggio alla scoperta delle connessioni tra scienza, bellezza e benessere”

“Roma International estetica non è solo una fiera, ma un viaggio alla scoperta delle connessioni tra scienza, bellezza e benessere…Offriamo una tre giorni di masterclass per ispirare e arricchire i partecipanti attraverso contenuti di qualità e momenti di formazione avanzata”, queste sono le parole dEl make up artist internazionale e direttore artistico di questa manifestazione Pablo Gil Cagnè.

Sabato 8 febbraio il Prof Pier Antonio Bacci proporrà un corso di medicina rigenerativa e fisioterapia per il benessere del corpo e dell’anima. La domenica, invece, ci sarà la Dottoressa Elettra Fiengo che si occuperà del corso della riabilitazione nel lipedema. Inoltre sarà un’occasione utile per presentare Skin ton, ovvero un macchinario che tramite l’intelligenza artificiale tratterà i tatuaggi senza essere invasivi.