Roma è la nuova patria di HARRY POTTER | Qui maghi e stregoni si sfideranno come nel film, evento imperdibile

Un evento imperdibile si svolgerà a Roma ancora per qualche giorno. Ha a che fare con la magia! Ecco tutte le informazioni utili.

Chi non ha mai visto un film di Harry Potter, il giovane mago che ha accompagnato la maggior parte di noi nell’adolescenza? La scrittrice J. K. Rowling ha ottenuto un successo straordinario con i suoi romanzi fantasy.

Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger sono studenti della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts e spesso hanno dovuto fare i conti con il mago oscuro Lord Voldemort. In tutto i libri sono sette, pubblicati tra il 1997 e il 2007, e sono stati acquistati sia da giovani che da adulti.

La storia ha riscosso un successo tale che ci sono state delle traduzioni in ben 80 lingue per un totale di 500 milioni di copie vendute fino al 2018. Questo dimostra che il mondo della magia ha sempre esercitato un certo fascino su tante persone.

In questo caso Roma non poteva fare eccezione! Nella capitale italiana tra i tanti eventi è stato proposto uno che riguarda proprio questo mondo dove il tutto sfugge alla logica.

A Roma la magia è assicurata per grandi e piccini

Sul sito romatoday.it si può leggere un articolo in cui si parla di un evento più unico che raro nel suo genere e si avrà a Roma. Per gli appassionati nel mondo della magia si tratta di un’occasione da cogliere assolutamente al volo, anche perché tra qualche giorno non sarà più possibile assistere a questo spettacolo.

Il tutto si svolgerà presso Teatro Sistina fino al 9 febbraio 2025. Dal martedì al sabato l’ultimo spettacolo è previsto per le 10:30 mentre la domenica alle 18:30. Il biglietto ha un costo che parte da 26 euro e per acquistarlo bisogna andare sul sito del teatro, scrivere un’email oppure chiamare direttamente il numero 06 4200711. Per ulteriori informazioni sull’evento è consigliabile proseguire nella lettura.

Uno spettacolo più unico che raro ti aspetta

Si tratta del migliore spettacolo di magia per la Federazione Internazionale delle Società Magiche ed è noto come Supermagic Arcano. È la 21° edizione che viene proposta con un cast che coinvolge 20 artisti provenienti da ogni lato del mondo. Faranno sognare tutti ad occhi aperti per ben due ore dal vivo. All’evento parteciperanno i migliori volti del mondo della magia come il campione di illusionismo italiano Alfredo Lorenzo.

All’appello non mancheranno il migliore illusionista tecnologico Trigg Watson, i Guinness World Record di trasformismo Solange Kardinaly, i campioni mondiali di magia comica Scott e Miss Muriel, il campione prestigiatore Dion e la prestigiatrice e ballerina Circe Martinez. In realtà la lista è lunga, ragion per cui non resta che prenotare il biglietto e andare ad assistere a uno dei spettacoli più belli in assoluto.