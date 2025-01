Capodanno cinese 2025, a Roma è tutto pronto | Queste le date da segnare: la Capitale sarà irriconoscibile

A Roma si festeggerà il Capodanno cinese a breve. Se ami tutto ciò che ha a che fare con il mondo orientale allora questo evento fa sicuramente al caso tuo.

A Roma non manca mai nulla, dato che lo scopo è coinvolgere tutti all’interno della comunità senza escludere nessuno. Per questo motivo ci sono tante iniziative mosse da uno spirito di partecipazione e inclusività.

Nonostante il periodo delle feste natalizie sia giunto al termine da settimane, si può sempre respirare area di festa. In questo caso si può entrare in contatto con realtà culturali diverse dalla nostra.

Ed ecco in arrivo il Capodanno cinese, la festività che dura per almeno 15 giorni e si celebra appunto l’inizio di un nuovo anno tenendo conto del calendario cinese. Oltre in Cina, si celebra anche in Corea, Mongolia, Nepal, Vietnam, Singapore e Giappone. Da non dimenticare le varie comunità cinesi sparse per tutto il mondo che non rinunciano mai a festeggiare questa ricorrenza.

A tal proposito a Roma non poteva mancare la festa del Capodanno cinese. Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it sembra che a breve tutti potranno recarsi a quest’evento in un determinato luogo della capitale italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un evento imperdibile si svolgerà nel cuore della capitale italiana

Un nuovo anno inizia con la prima nuova luna dell’anno e ogni anno è contrassegnato da un segno animale. Per esempio quest’anno l’evento inizierà il 29 gennaio 2005 ed è l’anno del Serpente (proprio come accaduto il 24 gennaio 2001 e 10 febbraio 2013). Gli altri segni sono i seguenti: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Tornando all’evento imminente, bisogna fare una premessa: l’ingresso è gratuito. Un bel modo per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia degli affetti più cari. Non a caso questa festività si celebra stando in famiglia, con visite a parenti ed amici più prossimi.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare al Capodanno cinese

Il 7 febbraio ci sarà l’esibizione di cultura e gazebo di cucina cinese, l’8 febbraio ci sarà anche la festa di Capodanno della comunità cinese con festa della lanterna e il 9 ci saranno spettacoli, parata di draghi e danze di leone e infine saluti istituzionali. Ci sono degli orari ben precisi da rispettare che sono riportati nella locandina.

Il tutto si svolgerà presso Piazza Vittorio Emanuele II, precisamente nel quartiere Esquilino. In occasione del Capodanno cinese, presso le Biblioteche di Roma ci saranno delle iniziative culturali tra letture e attività laboratoriali.