Expocook 2025: la grande fiera della ristorazione e dell’ospitalità sbarca a Roma

Dal 23 al 26 marzo 2025, la capitale italiana diventerà il centro nevralgico della ristorazione e dell’hotellerie con la nona edizione di Expocook, la prestigiosa manifestazione che, dopo otto anni di successi a Palermo, debutta negli spazi della Fiera di Roma. Un cambiamento significativo che segna la crescita dell’evento, pronto a imporsi tra le più importanti fiere internazionali del settore.

Il mondo della ristorazione e dell’hotellerie è Expocook

Expocook 2025 si conferma un punto di riferimento per chef, ristoratori, albergatori, pizzaioli, pasticceri, bartender e produttori agroalimentari, offrendo un’esperienza immersiva tra degustazioni, masterclass, cooking show, seminari e convegni. Una piattaforma d’eccellenza per il business, l’innovazione e la formazione, con la partecipazione delle più importanti aziende del comparto.

Un cambio di marcia: da Palermo a Roma per una crescita senza precedenti

Dopo il successo dell’ultima edizione palermitana, che ha registrato oltre 60.000 visitatori, il trasloco di Expocook a Roma coincide con un’espansione significativa dell’evento. La nuova location della Fiera di Roma metterà a disposizione oltre 25.000 metri quadrati di area espositiva, suddivisi in due padiglioni e dodici settori tematici, con la presenza di più di 250 aziende espositrici.

“Expocook 2025 alzerà ulteriormente l’asticella, affermandosi tra le grandi fiere internazionali del settore”, ha dichiarato l’organizzatore Fabio Sciortino. “A più di due mesi dall’apertura, possiamo già prevedere numeri da record rispetto all’edizione precedente”.

Il trasferimento a Roma, in concomitanza con l’Anno del Giubileo, rappresenta un’opportunità strategica per attrarre una platea ancora più ampia di visitatori e operatori del settore, nazionali e internazionali.

Un palinsesto di eventi: dalle competizioni internazionali ai grandi protagonisti della ristorazione

Expocook 2025 sarà il palcoscenico ideale per celebrare il meglio della gastronomia italiana, con un’agenda fitta di appuntamenti:

Masterclass e cooking show con chef e professionisti di fama internazionale.

con chef e professionisti di fama internazionale. Seminari e talk tematici su ristorazione, hôtellerie e innovazione tecnologica.

su ristorazione, hôtellerie e innovazione tecnologica. Approfondimenti su Pizza, Gelato, Pasticceria, Latte Art, Birre artigianali, Oli, Vini, Spirits e Mixology .

. Expocook Pizza World Competition, la competizione internazionale che riunisce i migliori pizzaioli del mondo, con dodici categorie in gara per eleggere il miglior maestro pizzaiolo.

Nel corso della quattro giorni, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni dal vivo, partecipare a sessioni interattive e incontrare i protagonisti della ristorazione e dell’ospitalità, scoprendo le tendenze che plasmeranno il futuro del settore.

Sovranità alimentare e sostenibilità al centro dell’edizione 2025

Il tema portante di Expocook 2025 sarà la sovranità alimentare, un concetto chiave che mette al centro il diritto dei popoli a determinare la propria produzione e distribuzione alimentare, valorizzando le filiere locali e il ruolo dei produttori.

In un anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO, la manifestazione sarà un’occasione unica per promuovere pratiche agricole sostenibili, discutere del connubio tra alimentazione e ambiente e approfondire le più recenti innovazioni nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale.

Expocook accoglierà le principali associazioni di categoria, tra cui:

FIC – Federazione Italiana Cuochi

Euro-Toques Italia

Fondazione Auguste Escoffier

AIBES – Associazione Barman Italiani

AMIRA – Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi

Federazione Italiana Pizzaioli

AIC – Associazione Italiana Celiachia (Lazio e Sicilia)

Le grandi aziende protagoniste dell’innovazione

Expocook sarà anche una vetrina straordinaria per le aziende leader nei settori food & beverage, attrezzature professionali, tecnologie per la ristorazione e arredo per l’ospitalità. Tra gli espositori, spiccano nomi di prestigio come Electrolux, Zanussi, Unox, Unilever, Barilla, Ferrarini, Churchill, Moretti Forni e Molino Casillo.

Un’opportunità unica per ristoratori, albergatori e operatori del settore di scoprire le ultime novità in materia di attrezzature, packaging, soluzioni di design e tecnologie innovative, confrontandosi direttamente con i principali fornitori e sviluppatori del mercato.

Un programma in continua evoluzione e grandi nomi della ristorazione

L’organizzazione è al lavoro per definire un parterre di ospiti d’eccezione, che porteranno alta la bandiera della cucina italiana con show cooking, talk e degustazioni guidate.

Con un programma dinamico e una proposta sempre più ampia, Expocook 2025 si preannuncia come l’appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità, ma anche per gli appassionati del settore.

Date e orari

Dal 23 al 26 marzo 2025

Dalle 10:00 alle 18:00

Location

Nuova Fiera di Roma – Padiglioni 5 e 6

Via Portuense 1645, Roma

Sito ufficiale: www.expocook.org

Expocook 2025: un evento da non perdere

Expocook 2025 si prepara a ridefinire il concetto di fiera dedicata alla ristorazione e all’hôtellerie, ponendosi come un evento di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Innovazione, qualità, networking e formazione saranno i pilastri di questa edizione, che promette di superare ogni aspettativa, offrendo una panoramica completa sulle tendenze e sulle opportunità di crescita per il settore.

Un’occasione imperdibile per chi lavora nel mondo della ristorazione, per chi desidera approfondire le nuove frontiere del food & beverage e per chi vuole essere protagonista dell’evoluzione dell’ospitalità.