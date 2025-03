ULTIM’ORA: a Roma hanno cancellato MARZO, siamo a NOVEMBRE | Non è uno scherzo: qui fra poco sarà Natale

Incredibile ma vero: a Roma sta succedendo qualcosa di assurdo e imprevedibile. Siamo a marzo ma ora festeggiano il natale.

Il tempo scorre veloce, le festività si susseguono e gli impegni quotidiani ci travolgono senza sosta. A volte sembra che l’anno sia appena iniziato, eppure ci ritroviamo già a programmare il prossimo Natale. Chi non ha mai desiderato, almeno per un attimo, di fermare il tempo?

Oppure, meglio ancora, di riavvolgerlo e rivivere un periodo più sereno e spensierato? Il tempo, però, non si lascia addomesticare e continua a scorrere, inarrestabile. Le stagioni si alternano, le decorazioni natalizie lasciano il posto alle uova di Pasqua, e in un attimo ci troviamo già a fare il conto alla rovescia per l’estate.

Eppure, tra un impegno e l’altro, resta il desiderio di assaporare quei momenti magici che sembrano sospesi nel tempo, lontani dalla frenesia della quotidianità. Come fare? Esistono diversi metodi, ma i migliori hanno a che fare, purtroppo, con la fantasia.

Il tempo che si ferma

C’è qualcosa di speciale nelle città che amiamo, qualcosa che riesce a farci dimenticare il passare del tempo. Passeggiando tra le vie di una città incantevole, ci perdiamo nella sua bellezza, nei dettagli nascosti tra le pietre dei palazzi antichi, nell’atmosfera unica che la caratterizza.

Roma, in particolare, ha il potere di incantare chiunque la visiti. Tra le sue strade millenarie, ogni angolo racconta una storia e ogni scorcio offre un pezzo di eternità. In questi luoghi il tempo sembra fermarsi, lasciandoci godere ogni istante senza il peso degli impegni quotidiani.

Il Natale a marzo

Un altro modo per fermare il tempo? Guardare un film o una rappresentazione teatrale. Ad esempio, quest’anno il mese di marzo sembra essere stato cancellato per lasciare spazio a un nuovo Natale anticipato. Come è possibile? La risposta è semplice: dal 4 al 16 marzo, il Teatro Argentina ospiterà “November”, una commedia scritta dal premio Pulitzer David Mamet, che promette di trasformare il terzo mese dell’anno in un mese natalizio anticipato. Lo spettacolo, con protagonisti Luca Barbareschi, Chiara Noschese e Simone Colombari.

La storia segue le vicende del presidente americano uscente Charles Smith, che tenta in ogni modo di risalire nei sondaggi mentre la sua rielezione sembra sempre più improbabile. Con l’aiuto di mosse politiche disperate e di un evento tanto assurdo quanto simbolico, cioè il perdono di due tacchini prima del Giorno del Ringraziamento, Smith cerca di ribaltare la situazione. La satira pungente di Mamet ci offre uno spettacolo esilarante, ma anche un’occasione di riflessione sulla politica e sulla società contemporanea. Tutto è stato descritto da Romatoday.it.