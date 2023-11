Lollobrigida nomina Vissani ambasciatore della cucina italiana

Una nomina che rende omaggio allo chef più popolare e amato d’Italia. Un riconoscimento, quello del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a una personalità vulcanica e provocatoria ma soprattutto un segno di stima al più autorevole conoscitore di tutte le cucine regionali italiane. Gianfranco Vissani percorre ogni anno almeno 150 mila chilometri con il suo Suv. Da Casa Vissani, a Baschi (Terni) si muove in tutte le direzioni. A pranzo lo trovi a Milano, in serata magari è a Sorrento, conosce i migliori prodotti della tradizione gastronomica di ogni lembo d’Italia. Nessuno come lui. E tutti i suoi migliori colleghi chef gli riconoscono questo primato.

Mercoledì scorso, 22 novembre, a Verona inaugurava Job & Orienta 2023, la rassegna dedicata alla scuola, alla formazione e al lavoro con al centro l’orientamento Made in Italy. All’appuntamento hanno partecipato i ministri Lollobrigida, Abodi, Valditara, Calderone e Bernini. Si trattava di parlare a giovani in pista di lancio verso il proprio destino professionale e il ministro Lollobrigida ha invitato Vissani a raccontare la sua esperienza ai ragazzi. Gianfranco ha ricordato come è riuscito a costruire la sua carriera, le tappe più importanti e i momenti delle scelte decisive. E di come anche un monumento alla grande cucina francese come lo chef Paul Bocuse, che mantenne, unico al mondo, per 50 anni di fila le tre stelle Michelin nel suo ristorante vicino Lione, aveva una grande considerazione della cucina italiana.

Bocuse, ha raccontato Vissani, riteneva la cucina regionale italiana il più ricco patrimonio gastronomico della terra, parola di francese. Parole sante, quelle di Bocuse, il problema è che siamo noi italiani a non promuovere abbastanza la straordinaria varietà e ricchezza dei nostri prodotti territoriali. Ed è su questo campo che Vissani è imbattibile. Nessuno come lui conosce la migliore cucina di tutte le province italiane. Ecco perché il ministro Lollobrigida, in quel consesso veronese, davanti ai colleghi ministri e a tanti giovani, chiamando l’applauso del pubblico appassionato, ha nominato Gianfranco Vissani, ambasciatore della cucina italiana, proprio nel giorno in cui lo chef compiva gli anni.