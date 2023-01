Liguria, tatuatore della mutua: il commento di Marco Manzo

Come già avevamo scritto nell’articolo che potete leggere consultando questo link, arriva in Liguria il tatuatore della mutua, sulla scorta di una proposta di legge che farà rientrare i tatuaggi nelle prestazioni del sistema sanitario regionale. Si tratta di tatuaggi con finalità medica, psicologico-estetica.

Liguria, tatuatore della mutua: ne abbiamo parlato con Marco Manzo, tatuatore romano di fama internazionale

Marco Manzo, tatuatore romano di fama internazionale, primo docente ne corsi professionali italiani spiega: “Questo è passo positivo, in grado sicuramente di fornire benefici importanti a persone che vivono situazioni di disagio post-operatorie (per esempio nella ricostruzione dell’aureola mammaria) o post-incidente che possono influire in modi gravi sulla sfera psicologica.”

E’ il primo passo, spiega il consigliere regionale Alessio Piana, presidente della III Commissione regionale, di un progetto che vede il tatuaggio come sostegno alla piena guarigione del paziente.

“Dobbiamo sostenere anche sul piano psicologico i pazienti e spesso un tatuaggio con finalità medica aiuta a superare molte complessità, ecco perché abbiamo compiuto solo il primo passo, in aula, per arrivare nei prossimi mesi a perfezionare una proposta di legge a riguardo, per inserire i tatuatori professionisti certificati e esperti in tatuaggi medici, nel sistema sanitario regionale” dice alla stampa nazionale.

Liguria, tatuatore: il commento di Marco Manzo, Tribal Tattoo Studio Roma

Marco Manzo primo docente nei corsi professionali italiani fin dalla loro istituzione commenta:

“Sicuramente è un passaggio positivo che può dare grandi benefici alle persone. Anche il tatuaggio estetico e artistico, oltre che nei casi delle ricostruzioni, assurge a quella funzione di aiuto psicologico ed emotivo, di cui tantissime persone necessitano. Sicuramente per tutti i tatuatori che parteciperanno sarà motivo di orgoglio e soddisfazione. Bisogna sempre rivolgersi soltanto a professionisti qualificati ed autorizzati, che possono garantire i massimi risultati nella piena sicurezza.”

Il Tribal Tattoo Studio di Roma, compare in moltissime pubblicazioni nazionali ed internazionali inerenti il mondo dell’arte, del tatuaggio, della body art e della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.

