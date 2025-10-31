Libertà a rischio? È colpa del fascismo antifascista (e antisemita)

Test per l’esame di giornalismo sulle attuali minacce alla fondamentale libertà di espressione, parola e opinione. Il candidato consideri che:

Bavaglio alla libertà d’espressione (© Igor Stevanovic / Alamy)

a) Dei facinorosi (e sedicenti) pro-Pal, scrive il Corsera, hanno cercato di bloccare un convegno di Forza Italia a Torino, con la presenza del segretario nazionale Antonio Tajani.

Antonio Tajani (© Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons)

b) Un gruppo di giovani comunisti pro-Hamas, come riporta TGCom24, ha interrotto a Venezia un incontro-dibattito sulla pace in Israele, cui partecipava Emanuele Fiano, ex Deputato del Pd.

Emanuele Fiano (immagine dalla sua pagina Facebook)

c) Dei pacifinti veri antisemiti, come sottolinea Il Giornale, hanno impedito a Marco Lisei, Senatore di FdI, di intervenire a un’assemblea in un liceo di Bologna. Al grido, per cattiva misura, di “Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole”.

Marco Lisei (immagine dalla sua pagina Facebook)

d) Francesca Albanese, ex relatrice speciale Onu per la Palestina, come rileva Open ha sostanzialmente affermato che Liliana Segre non dovrebbe esprimersi sulla guerra di Gaza. “Accusando” la Senatrice a vita (e sopravvissuta ad Auschwitz) di avere «un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida» sull’argomento.

Liliana Segre (© Quirinale.it / Wikimedia Commons)

Le altre minacce alla libertà

e) Alcuni fascisti dell’antifascismo, come riferisce Rai News, hanno ostacolato un volantinaggio “contro la cultura maranza” di Gioventù Nazionale Torino davanti a un istituto della città sabauda.

Spauracchio del fascismo (© Alisdare Hickson / Wikimedia Commons)

f) Il tutto mentre, negli Usa, non si è ancora spenta l’eco degli spari che hanno tolto la vita al conservatore e campione del free speech Charlie Kirk.

Charlie Kirk (1993-2025). Immagine dalla sua pagina Facebook

Ciò posto, il candidato ha cinque secondi per commentare, prescindendo da espressioni quali “pronto soccorso”, la seguente dichiarazione del segretario dem Elly Schlein. «La libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al Governo».

Elly Schlein (immagine dalla sua pagina Facebook) Francesca Albanese (© Presidencia de Colombia – Andrea Puentes / Wikimedia Commons) Protesta pro-Palestina davanti alla Casa Bianca (© Ted Eytan / Wikimedia Commons) La guerra tra Israele e Hamas nell’ottobre 2023 (© Al Araby / Wikimedia Commons) Ingresso del campo di concentramento di Auschwitz (© Dnalor 01 / Wikimedia Commons)