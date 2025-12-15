Capodanno 2026 al Circo Massimo: Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono la notte di Roma

Si parte il 31 dicembre dalle 21 e l’obiettivo è quello che conoscono bene i romani: una lunga notte in musica, dal primo live al brindisi di mezzanotte, senza dover aprire il portafoglio per un biglietto.

Roma si prepara a salutare l’anno vecchio nel modo che piace di più: tutti insieme, sotto il cielo, in uno dei luoghi simbolo della città. Il Capodanno 2026 al Circo Massimo torna con un concertone gratuito organizzato da Roma Capitale con il supporto di RDS 100% Grandi Successi.

Si parte il 31 dicembre dalle 21 e l’obiettivo è quello che conoscono bene i romani: una lunga notte in musica, dal primo live al brindisi di mezzanotte, senza dover aprire il portafoglio per un biglietto.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: i nomi annunciati in Campidoglio

Il cast è stato svelato in conferenza stampa nella Sala delle Bandiere: sul tavolo, oltre al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore Alessandro Onorato, c’erano Ferdinando Salzano (Friends & Partners), Massimiliano Montefusco (RDS) e due voci amatissime del network, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Tradotto: macchina organizzativa rodata, conduzione radiofonica che tiene il ritmo, e una line up pensata per far cantare e ballare generazioni diverse.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre mondi in una notte

Sul palco saliranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Tre nomi che di solito vedi nei palazzetti e nelle arene, qui invece diventano “di tutti”, in una festa che punta a riempire il Circo Massimo di voci e cori. Amoroso porta la potenza pop, Tananai il suo modo diretto e contemporaneo di stare sul palco, Fabri Fibra il rap che sa parlare a più pubblici. Il mix è chiaro: una scaletta che non si chiude in un solo genere e che prova a tenere dentro un pezzo grande di Italia musicale.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Dimensione Suono Roma, dj set e show dopo mezzanotte

Non ci saranno solo i live. Come da tradizione, la serata continuerà con la musica di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS. Il dj set di JJ Carrozzo accompagnerà il pubblico fino allo show di Don Cash, programmato per spingere la festa anche dopo la mezzanotte, quando il Circo Massimo cambia faccia: meno attesa e più ballo, meno conto alla rovescia e più voglia di restare.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: festa gratuita e messaggio di città aperta

Gualtieri ha parlato di una serata “bellissima” e ha invitato tutti a partecipare, ricordando quanto questa tradizione sia amata. Onorato, dal canto suo, ha rimarcato la scelta di offrire un evento gratuito con artisti di primo livello e ha collegato il Concertone all’immagine di una Roma viva, in grado di attirare flussi turistici e di generare ricadute economiche.

Ha citato anche numeri legati all’occupazione prodotta dai grandi concerti: oltre 1.000 persone impiegate nell’ultima edizione e più di 7.000 occupati complessivi nel periodo 2022-2024 connessi ai grandi eventi musicali. Dietro la notte di musica, insomma, c’è un lavoro enorme: palco, audio, luci, sicurezza, pulizia, trasporti. Il 31 dicembre, a Roma, è la notte in cui tutto questo diventa una cosa sola: una città che si ritrova e si riconosce, nel posto più scenografico che abbia.