Natale al Courthouse Hotel London Soho: luci, gusto e atmosfera dickensiana nel cuore di Regent Street

Soggiornare al Courthouse a Natale significa avere Londra a portata di mano: si esce e si è già nel cuore del West End, con teatri, boutique, pub storici e vetrine

Se c’è una città che sa trasformare dicembre in un racconto, quella è Londra. Le vetrine di Regent Street che sembrano quinte teatrali, le strade di Soho accese fino a tardi, le insegne di Carnaby Street che diventano installazioni luminose: tutto invita a camminare con lo sguardo in alto e il passo lento, come in una pagina di Charles Dickens.

In questo scenario, a pochi minuti da Piccadilly e nel pieno del “triangolo d’oro” dello shopping natalizio, il Courthouse Hotel London Soho (19-21 Great Marlborough Street, W1F 7HL) è uno di quei luoghi che riescono a far coincidere la Londra delle luci con quella del piacere: un rifugio elegante, centralissimo, perfetto per vivere il Natale non solo “in città”, ma dentro la sua atmosfera.

Natale a due passi da Carnaby: perché il Courthouse è un indirizzo strategico

Soggiornare o anche solo fermarsi qui in periodo natalizio significa avere Londra a portata di mano: si esce e si è già nel cuore del West End, con teatri, boutique, pub storici e vetrine che fanno da bussola. È la zona ideale per i turisti italiani che vogliono alternare le passeggiate fra le luminarie, la caccia ai regali e una pausa “da hotel” in cui concedersi un pranzo di Natale, un tè pomeridiano in versione festive o una serata speciale.

Il pranzo di Natale: Christmas Day Lunch con Prosecco all’arrivo

Il Courthouse propone un Christmas Day Lunch pensato per chi vuole celebrare il 25 dicembre con un menu completo e rassicurante, dove le ricette natalizie inglesi incontrano un tocco contemporaneo. La formula è chiara: tre portate a partire da £65 a persona, con un calice di Prosecco all’arrivo. (È previsto service charge obbligatorio del 12,5% e l’invito a segnalare eventuali allergie allo staff).

Antipasti: sapori classici, eleganti, “da festa”

Nel menu si può scegliere fra tre proposte:

Paté di fegato di pollo free-range con quince jelly (gelatina di mela cotogna) e pane tostato croccante .

con quince jelly (gelatina di mela cotogna) e . Rosetta di salmone affumicato scozzese con purè di barbabietola e crema al rafano con capperi.

con e crema al rafano con capperi. Tian di verdure grigliate con glassa honey balsamic, accompagnato da croûte con olive e peperone rosso.

Portate principali: tacchino delle feste, anatra o alternativa vegetariana

Il cuore del pranzo è la scelta fra:

Roast turkey parcel di tacchino allevato nel Norfolk con Christmas trimmings : patate arrosto, sage & onion stuffing , pigs in a blanket e salsa cranberry .

di tacchino allevato nel Norfolk con : patate arrosto, , e . Coscia d’anatra confit (Gressingham) con verdure stagionali natalizie, patate arrosto e salsa all’arancia .

con verdure stagionali natalizie, patate arrosto e . Ravioli di verdure miste con pesto al basilico, pomodori semi-essiccati e Parmigiano a scaglie.

Dolci: l’immancabile Christmas pudding e un finale “comfort”

Per chiudere, tre opzioni in perfetto stile dicembre:

Traditional Christmas pudding con salsa calda al brandy .

con . Sticky date pudding (pan di spagna) con toffee sauce ricca.

(pan di spagna) con ricca. Macedonia di frutta di stagione con sorbetto.

Festive Packages 2025: feste private, cene aziendali e serate “da film”

Oltre al pranzo del 25 dicembre, il Courthouse propone pacchetti natalizi pensati per eventi: gruppi di amici, famiglie numerose, aziende, compleanni “invernali” o semplicemente chi vuole regalarsi una serata diversa nel centro di Londra.

Courthouse Chambers Special & Silk Festive Feast: la formula completa, chiavi in mano

Questo pacchetto parte da £105 a persona e include una serie di servizi che rendono la serata davvero “organizzata” (e quindi perfetta anche per chi è a Londra in vacanza e non vuole impazzire con logistica e prenotazioni):

affitto esclusivo della sala (The Chambers o Silk)

della sala (The Chambers o Silk) area dedicata al bar all’arrivo

all’arrivo calice di Prosecco di benvenuto

di benvenuto mezza bottiglia di vino a persona

dettagli natalizi (novelties), centrotavola , name cards e numerazione tavoli

, e numerazione tavoli musica di sottofondo , acqua naturale e frizzante

, acqua naturale e frizzante tè e caffè con mince pies

Le tariffe indicano IVA inclusa al 20% e service charge del 12,5% applicabile.

Cinema Package: Natale in sala privata, con vin brulé e canapés

Per chi cerca una Londra natalizia più giocosa (e molto instagrammabile), c’è anche il pacchetto cinema: da £50 a persona, con:

affitto esclusivo del cinema

mulled wine (vin brulé) servito al bar

(vin brulé) servito al bar snack da cinema

un film natalizio in streaming proiettato in sala

proiettato in sala calice di vino e canapés dopo la proiezione

Anche qui: IVA inclusa e service charge del 12,5% applicabile.

Afternoon Tea Package: il rito più britannico, in versione Christmas

Se invece l’idea è concedersi un momento “british” fra shopping e passeggiate sotto le luminarie, il Courthouse propone un Afternoon Tea Package da £45 a persona, con:

uso esclusivo di Silk

calice di Champagne all’arrivo

all’arrivo finger sandwiches e dolci tradizionali natalizi

e tè e caffè, acqua naturale e frizzante

dettagli natalizi, centrotavola, name cards e musica di sottofondo.

Come prenotare: contatti utili per chi è in viaggio

Per prenotare dall’Italia o chiedere informazioni su Christmas Day Lunch e pacchetti festive, il riferimento è l’email conference@courthouse-hotel.com. È disponibile anche il numero +44 20 7297 5555.