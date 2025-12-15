Natale al Courthouse Hotel London Soho: luci, gusto e atmosfera dickensiana nel cuore di Regent Street
Soggiornare al Courthouse a Natale significa avere Londra a portata di mano: si esce e si è già nel cuore del West End, con teatri, boutique, pub storici e vetrine
Se c’è una città che sa trasformare dicembre in un racconto, quella è Londra. Le vetrine di Regent Street che sembrano quinte teatrali, le strade di Soho accese fino a tardi, le insegne di Carnaby Street che diventano installazioni luminose: tutto invita a camminare con lo sguardo in alto e il passo lento, come in una pagina di Charles Dickens.
In questo scenario, a pochi minuti da Piccadilly e nel pieno del “triangolo d’oro” dello shopping natalizio, il Courthouse Hotel London Soho (19-21 Great Marlborough Street, W1F 7HL) è uno di quei luoghi che riescono a far coincidere la Londra delle luci con quella del piacere: un rifugio elegante, centralissimo, perfetto per vivere il Natale non solo “in città”, ma dentro la sua atmosfera.
Natale a due passi da Carnaby: perché il Courthouse è un indirizzo strategico
Soggiornare o anche solo fermarsi qui in periodo natalizio significa avere Londra a portata di mano: si esce e si è già nel cuore del West End, con teatri, boutique, pub storici e vetrine che fanno da bussola. È la zona ideale per i turisti italiani che vogliono alternare le passeggiate fra le luminarie, la caccia ai regali e una pausa “da hotel” in cui concedersi un pranzo di Natale, un tè pomeridiano in versione festive o una serata speciale.
Il pranzo di Natale: Christmas Day Lunch con Prosecco all’arrivo
Il Courthouse propone un Christmas Day Lunch pensato per chi vuole celebrare il 25 dicembre con un menu completo e rassicurante, dove le ricette natalizie inglesi incontrano un tocco contemporaneo. La formula è chiara: tre portate a partire da £65 a persona, con un calice di Prosecco all’arrivo. (È previsto service charge obbligatorio del 12,5% e l’invito a segnalare eventuali allergie allo staff).
Antipasti: sapori classici, eleganti, “da festa”
Nel menu si può scegliere fra tre proposte:
- Paté di fegato di pollo free-range con quince jelly (gelatina di mela cotogna) e pane tostato croccante.
- Rosetta di salmone affumicato scozzese con purè di barbabietola e crema al rafano con capperi.
- Tian di verdure grigliate con glassa honey balsamic, accompagnato da croûte con olive e peperone rosso.
Portate principali: tacchino delle feste, anatra o alternativa vegetariana
Il cuore del pranzo è la scelta fra:
- Roast turkey parcel di tacchino allevato nel Norfolk con Christmas trimmings: patate arrosto, sage & onion stuffing, pigs in a blanket e salsa cranberry.
- Coscia d’anatra confit (Gressingham) con verdure stagionali natalizie, patate arrosto e salsa all’arancia.
- Ravioli di verdure miste con pesto al basilico, pomodori semi-essiccati e Parmigiano a scaglie.
Dolci: l’immancabile Christmas pudding e un finale “comfort”
Per chiudere, tre opzioni in perfetto stile dicembre:
- Traditional Christmas pudding con salsa calda al brandy.
- Sticky date pudding (pan di spagna) con toffee sauce ricca.
- Macedonia di frutta di stagione con sorbetto.
Festive Packages 2025: feste private, cene aziendali e serate “da film”
Oltre al pranzo del 25 dicembre, il Courthouse propone pacchetti natalizi pensati per eventi: gruppi di amici, famiglie numerose, aziende, compleanni “invernali” o semplicemente chi vuole regalarsi una serata diversa nel centro di Londra.
Courthouse Chambers Special & Silk Festive Feast: la formula completa, chiavi in mano
Questo pacchetto parte da £105 a persona e include una serie di servizi che rendono la serata davvero “organizzata” (e quindi perfetta anche per chi è a Londra in vacanza e non vuole impazzire con logistica e prenotazioni):
- affitto esclusivo della sala (The Chambers o Silk)
- area dedicata al bar all’arrivo
- calice di Prosecco di benvenuto
- mezza bottiglia di vino a persona
- dettagli natalizi (novelties), centrotavola, name cards e numerazione tavoli
- musica di sottofondo, acqua naturale e frizzante
- tè e caffè con mince pies
Le tariffe indicano IVA inclusa al 20% e service charge del 12,5% applicabile.
Cinema Package: Natale in sala privata, con vin brulé e canapés
Per chi cerca una Londra natalizia più giocosa (e molto instagrammabile), c’è anche il pacchetto cinema: da £50 a persona, con:
- affitto esclusivo del cinema
- mulled wine (vin brulé) servito al bar
- snack da cinema
- un film natalizio in streaming proiettato in sala
- calice di vino e canapés dopo la proiezione
Anche qui: IVA inclusa e service charge del 12,5% applicabile.
Afternoon Tea Package: il rito più britannico, in versione Christmas
Se invece l’idea è concedersi un momento “british” fra shopping e passeggiate sotto le luminarie, il Courthouse propone un Afternoon Tea Package da £45 a persona, con:
- uso esclusivo di Silk
- calice di Champagne all’arrivo
- finger sandwiches e dolci tradizionali natalizi
- tè e caffè, acqua naturale e frizzante
- dettagli natalizi, centrotavola, name cards e musica di sottofondo.
Come prenotare: contatti utili per chi è in viaggio
Per prenotare dall’Italia o chiedere informazioni su Christmas Day Lunch e pacchetti festive, il riferimento è l’email conference@courthouse-hotel.com. È disponibile anche il numero +44 20 7297 5555.