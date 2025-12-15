Roma nella morsa del gelo: rischio contatori rotti e rubinetti a secco: l’avviso urgente di Acea ai cittadini

Con l’abbassamento brusco delle temperature, Acea Ato 2 avverte: i contatori idrici non protetti possono congelare e rompersi. Ecco le indicazioni da seguire subito per evitare danni e interruzioni dell’acqua.

Il freddo intenso in arrivo sull’area metropolitana di Roma riporta al centro dell’attenzione un problema spesso sottovalutato: la vulnerabilità dei contatori idrici alle gelate. Con l’avvicinarsi dei giorni più rigidi dell’anno, Acea Ato 2 lancia un avviso ai propri utenti invitandoli a intervenire rapidamente per proteggere contatori e tubature esterne, così da evitare rotture, perdite e improvvise mancanze d’acqua.

L’azienda sottolinea che, secondo il Regolamento d’utenza, la cura e la manutenzione dei contatori è responsabilità del cliente. Per questo motivo, soprattutto chi vive nelle zone collinari e montane della provincia di Roma è chiamato ad adottare accorgimenti immediati in vista del calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Come proteggere i contatori dal gelo: i materiali consigliati e quelli da evitare

Acea Ato 2 indica in modo chiaro quali sono le soluzioni più efficaci per proteggere contatori e tubazioni esposte. Vengono suggerite coperture provvisorie con materiali isolanti, da applicare sia al corpo del contatore sia alle tubature in entrata e in uscita. Tra i materiali più adatti rientrano:

polistirolo, molto leggero e con ottima capacità isolante;

neoprene, resistente al freddo e all’umidità;

poliuretano solido, ideale per creare una barriera termica uniforme.

Utile anche il riutilizzo di materiali isolanti provenienti da cantieri, purché asciutti e integri. Questi accorgimenti permettono di mantenere una temperatura sufficiente ad evitare la formazione di ghiaccio che potrebbe danneggiare il meccanismo di lettura o provocare crepe nelle tubazioni.

L’azienda avverte invece che materiali come giornali, stracci o panni di stoffa sono assolutamente da evitare: assorbono acqua e umidità, peggiorando la situazione e aumentando il rischio di danni.

Perché intervenire ora: l’allerta Acea e le conseguenze delle gelate

L’invito di Acea Ato 2 è chiaro: per ridurre al minimo i disagi provocati dall’arrivo del gelo, occorre prendere in anticipo tutte le misure preventive necessarie. Un contatore bloccato dal ghiaccio o una tubatura danneggiata possono causare interruzioni dell’erogazione idrica, difficoltà di riparazione e costi aggiuntivi per il cliente.

L’azienda ribadisce l’importanza di intervenire tempestivamente, soprattutto nelle abitazioni isolate, nelle seconde case e nei punti in cui il contatore è situato all’esterno, senza coperture. Le gelate improvvise rappresentano la principale causa degli episodi di rottura e delle chiamate d’emergenza nelle ore notturne, quando l’acqua raggiunge più facilmente temperature critiche.

Un accorgimento semplice, dunque, può evitare disservizi e complicazioni proprio nel periodo dell’anno in cui il freddo mette più sotto pressione la rete idrica. Acea invita quindi tutti i cittadini a proteggere adeguatamente i propri contatori nei prossimi giorni, così da mantenere regolare l’erogazione dell’acqua anche durante le fasi più rigide dell’inverno.