Post Roma-Como: grande prestazione a livello fisico e tattico

In un turno di campionato dai risultati sorprendenti, Roma-Como ha permesso a Gasperini di distanziare le rivali per il posto Champions e contemporaneamente riavvicinando le prime. Ma tanti sono gli spunti positivi, soprattutto rispetto al livello della prestazione.

Ottima fase di riconquista, meno la concretizzazione

La Roma ha sin da subito interpretato bene la partita, dominandola a livello finisco e riuscendo nel suo piano tattico. Un’aggressione feroce che ha portato i lariani in apnea soprattutto nella fase centrale del primo tempo. Ma delle tante potenziali occasioni di gioco rotto create, troppo pochi sono stati i pericoli per Butez, che non ha dovuto compiere parate impegnative. Anche da calcio piazzato sono arrivati spunti, ma anche lì senza un vero tiro in porta.

Ndicka mancherà

Al centro della difesa ma sempre pronto a scalare all’occorrenza, altra prova solidissima per Evan Ndicka, centralissimo in questa squadra. Ora il problema è che mancherà alla Roma: fino all’ultimo in bilico per la sfida col Como, domani partirà per la Coppa d’Africa e difenderà il titolo continentale con la sua Costa D’Avorio. Mancherà a Gasperini per un minimo di 2 (eventuale eliminazione ai gironi) fino a un massimo di 7 partite, fino al 18 gennaio, giorno di Roma-Sassuolo e data dell’ipotetica finale. Ora spetterà al tecnico trovare la contromossa, che potrebbe essere il rientro in difesa di Celik visto che le rotazioni sugli esterni saranno più ampie con il progressivo ritorno di Angelino.

Tra Como e Juventus un pezzo importante di Champions: primo tassello messo

Dopo le due sconfitte di fila con Napoli e Cagliari la Roma si è ritrovata quarta davanti a Bologna, Juventus e lo stesso Como. Proprio la squadra di Fabregas è da considerare una diretta concorrente per un posto Champions, e ora dista 6 punti. Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, la sfida di sabato sera all’Allianz Stadium sarà ancora più importante in ottica quarto posto (4 punti di vantaggio sui bianconeri). Se superato indenne questo scoglio, i giallorossi potrebbero addirittura guardarsi in avanti e non indietro.