Gastronomia, “Legge Massari”: può un pasticciere rappresentare la cucina italiana?

La cucina italiana è conosciuta in tutto il mondo per la sua diversità, qualità e ricchezza di sapori, che spaziano dai piatti salati ai dolci. La pasticceria italiana, in particolare, ha una lunga tradizione e gioca un ruolo significativo nella cultura gastronomica del paese. Pasticcieri di fama internazionale come Iginio Massari hanno contribuito a elevare lo status della pasticceria italiana, innovando tecniche e ricette e portando la pasticceria nazionale sul palcoscenico mondiale.

Perché un pasticciere e non uno chef?

Un pasticciere del calibro di Iginio Massari, grazie alla sua maestria, innovazione e dedizione nel campo della pasticceria, può certamente essere considerato un rappresentante della cucina italiana nel suo complesso. Attraverso i dolci, che sono una parte essenziale dei pasti italiani e delle tradizioni festive, un pasticciere contribuisce a diffondere e a mantenere viva la cultura culinaria italiana. Inoltre, la capacità di un pasticciere di elevare il dolce da semplice conclusione del pasto a protagonista gastronomico dimostra come la pasticceria possa incarnare lo spirito creativo e l’eccellenza che caratterizzano la cucina italiana.

Non sono pochi però quelli che criticano la scelta del ministro, ritenendo più idonea la figura di un cuoco, uno tra i più popolari d’Italia, uno chef a metà strada tra Gualtiero Marchesi e Antonino Cannavacciuolo, una figura di notevolissima esperienza come Gianfranco Vissani.

La “Legge Massari”, così come annunciata dal ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è volta a identificare l’eccellenza nella gastronomia italiana attraverso un riconoscimento che onora cuochi, pasticcieri, gelatieri, e produttori di olio e vino distintisi per qualità e maestria. L’assegnazione di Iginio Massari alla guida della commissione tecnica incaricata di giudicare i meritevoli di questo riconoscimento sottolinea l’importanza della competenza e dell’esperienza nel settore gastronomico italiano.

La Legge Massari riconosce cuochi, pasticcieri, gelatieri e produttori di olio e vino

Questa iniziativa riconosce la diversità e la ricchezza della cucina italiana, estendendo il riconoscimento non solo ai cuochi ma anche a coloro che contribuiscono alla gastronomia in modi diversi, come i pasticcieri e i produttori di ingredienti chiave come l’olio e il vino.

La scelta di Iginio Massari per presiedere la commissione è significativa per diversi motivi. Primo, riconosce l’importanza della pasticceria all’interno della cucina italiana, un’arte che spesso viene considerata secondaria rispetto alla cucina salata ma che è essenziale per comprendere la cultura gastronomica del paese. Secondo, sottolinea il valore dell’esperienza, della creatività e dell’innovazione che Massari ha portato nel settore della pasticceria italiana, qualità che saranno cruciali nel giudicare i candidati al premio.

Infine, l’istituzione di una commissione tecnica per l’assegnazione del premio “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”, assicura che il riconoscimento sia basato su criteri oggettivi di eccellenza e merito, valorizzando la maestria artigianale, l’innovazione e il contributo al patrimonio culturale italiano. Questo premio, dunque, non solo celebra i singoli professionisti ma anche promuove la cucina italiana nel suo complesso, incentivando la continuazione della tradizione insieme all’innovazione.

