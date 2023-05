Roma non è certo una città che viene subito in mente quando si tratta di piatti a base di pesce. E’ storica infatti la tradizione culinaria associata alla Capitale, caratterizzata da tutt’altra sfumatura di sapori. Eppure, a Roma, c’è un ristorante di pesce che vanta un’antichissima tradizione. E’ stato il primo a proporre esclusivamente piatti di pesce nella Capitale.

Un piatto con dei ricci di mare

Eccellenza dal 1966

Una consuetudine che si rinnova dal 1966. Quasi sessant’anni di storia dedicati al lavoro per garantire qualità e gusto esclusivo a quanti non vogliano privarsi dei piaceri gastronomici del mare.

Parliamo del ristorante La Rosetta. Un luogo a due passi dal Pantheon, che riecheggia e risuona di Roma Antica. Lì, dove la storia incontra il gusto, mediante sapori senza tempo. Un lavoro che in tutti questi anni non ha mai dimenticato di ricercare eccellenza, qualità e servizio impeccabile. Peculiarità e prerogative che hanno contribuito a diffondere il proprio nome anche oltre oceano, in diverse parti del mondo.

Un collage di foto con l’esterno del ristorante La Rosetta e il patron Massimo Riccioli

La qualità, per esempio, è garantita da un pescato locale che, quotidianamente, giunge direttamente dai porti di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio.

Dal 1981 dirige la cucina Chef Massimo Riccioli, che ha ereditato la tradizione da suo padre Carmelo e sua mamma Romana Colella. Insegnamenti solidi ed efficaci che hanno contribuito la trasmissione di una notevole esperienza, divenuta anche internazionale dopo la direzione di importanti ristoranti a Londra e in altri importanti ristoranti di Roma. Nella capitale britannica, a Trafalgar Square, hanno intitolato allo stesso Riccioli il loro ristorante di lusso, con l’abbreviativo del suo nome, Max.

Riccioli è certamente un grande conoscitore del mare, costantemente alla ricerca di nuovi sapori e, naturalmente, di ogni particolarità in grado di esaltarne i sapori, esaltati attraverso l’utilizzo di ingredienti raffinati e abbinamenti sensazionali.

Il suo stile di cucina alterna sapientemente una impronta classica, a quella tipica prerogativa mediterranea di rinnovarsi con tinte aromatiche decise e audaci. Questo per contribuire a caratterizzare la cucina romana, a base di pesce, in modo eccellente.

Alcune tra le proposte

L’esperienza gustativa comincia generalmente attraverso la degustazione di crudi. Ostriche, carpaccio di ricciola con acqua di pomodoro e basilico, carpaccio di tonno con fragole e timo.

Successivamente è la volta dei cotti, contraddistinti per esempio da classica catalana di astice, o dal polpo con broccolo romanesco. Come tralasciare il sapore e il gusto di una tradizionale frittura di calamari, esaltata dal sapore delle zucchine e della menta. Indicati e consigliatissimi anche dei rigatoni al ragù con cernia e ricotta.

Un primo a base di frutti di mare, proposto da La Rosetta

Per gli amanti dei dolci, La Rosetta offre tra le vastissime proposte anche un’appassionante creme brullè allo zenzero.

Sono necessari certamente fortissimo impegno e specializzazione per dedicarsi esclusivamente alla cucina di mare. Allora, ma soprattutto oggi, quando il forte richiamo di Roma insegue direzioni culinarie di altro genere. Sta di fatto che dopo oltre mezzo secolo La Rosetta è indiscutibilmente tra i riferimenti assoluti della storia gastronomica marinara della città, tra i migliori 5 ristoranti di pesce a Roma.

Rosario Fiorello durante una cena a La Rosetta, con Massimo Riccioli

Tradizione e innovazione

Il segreto, probabilmente, è anche legato alla costante apertura nei confronti delle mode e tendenze del momento. Come spesso ha ricordato il Patron Massimo Riccioli, La Rosetta è molto attenta ai mutevoli stili di consumo dell’era e della società contemporanea. Abitudini ormai votate a velocità, semplicità, e leggerezza. Certamente gustativa, ma anche economica.

Ecco perché La Rosetta diviene all’occorrenza La Rosetta Cafè Oyster Bar. Un modo alternativo ma complementare per garantire nuove espressioni culinarie.

In questo senso, il ristorante rispolvera la tradizione mediterranea, sfruttando l’utilizzo di pesci poveri, che in genere vengono trascurati dal mercato. L’offerta invece risulta ottima per nuove riproposizioni nobili e richiestissime da un mercato sempre più esigente.

Per tutto questo, La Rosetta è certamente sempre la scelta giusta per chi volesse provare una o più esperienze gastronomiche legate a un’inconfondibile storia millenaria. Di Roma e del mare.

