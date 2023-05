Meglio la Pizza alla romana o la napoletana? Ecco tutte le differenze

La pizza è un piatto straordinario che ha seguaci appassionati in tutto il mondo. E’ il prodotto che più di ogni altro è riuscito a conquistare tutti i gusti e tutti i palati. Piace all’impiegato più noioso come al principe di Galles, oggi Re Carlo III. E se a un appassionato gourmet servite sul tavolo il La pizza alla napoletana è caratterizzata dalla sua base soffice e leggermente spessa, con un bordo alto e morbido. La mozzarella di bufala campana DOP e il pomodoro San Marzano sono ingredienti fondamentali della pizza napoletana e conferiscono alla pizza un sapore intenso e ricco. La pizza alla napoletana viene cotta in un forno a legna a una temperatura molto alta, il che conferisce alla crosta una consistenza croccante e un sapore particolare.

La pizza alla romana, invece, ha una base sottile e croccante, con bordi leggermente rialzati e croccanti. La mozzarella usata sulla pizza alla romana è generalmente di tipo filante, mentre la salsa di pomodoro è solitamente più delicata e spesso spalmata sul fondo della pizza. La pizza alla romana è spesso arricchita con ingredienti come le acciughe, i carciofi o i funghi.

In generale, la pizza napoletana è apprezzata per la sua morbidezza e ricchezza di sapore, mentre la pizza alla romana è apprezzata per la sua croccantezza e semplicità. Ma adesso approfondiamo un po’.

La pizza alla romana, tradizione e ricetta

La pizza alla romana è una specialità gastronomica che ha origini antiche e rappresenta una vera e propria tradizione culinaria nella città di Roma. E’ differente dalle altre varianti di pizza, in quanto ha una base sottile e croccante e viene spesso condita con ingredienti semplici ma dal gusto intenso.

La storia della pizza alla romana ha origini lontane. Si dice che già in epoca romana esistesse un tipo di pane piatto che veniva condito con erbe aromatiche e formaggio. In epoche successive, questa preparazione evolse fino a diventare ciò che oggi conosciamo come pizza alla romana.

Per prepararla, occorre prima di tutto creare una base di impasto sottile e croccante. L’impasto viene preparato con farina, acqua, olio extravergine di oliva e lievito. Dopo aver lasciato riposare l’impasto per un paio d’ore, si stende sulla teglia da pizza e si lascia lievitare per altri 30 minuti.

Una volta che l’impasto è lievitato, si procede con la cottura della pizza in forno a legna a una temperatura molto alta. Questo è un passaggio fondamentale per ottenere una pizza alla romana croccante e gustosa.

Le condizioni della pizza alla romana sono semplici ma gustose. Si utilizza un sugo di pomodoro fresco, olio extravergine di oliva e una spruzzata di sale. Si aggiunge poi il formaggio, solitamente pecorino romano o mozzarella di bufala, e si cuoce la pizza in forno per circa 10 minuti.

Un’alternativa alla classica pizza alla romana è la “pizza bianca”, che non prevede l’utilizzo del pomodoro. In questo caso, la base di impasto viene condita con olio, sale e rosmarino. Anche in questo caso, la cottura in forno a legna è essenziale per ottenere la giusta consistenza.

In definitiva, la pizza alla romana rappresenta una delle specialità gastronomiche più amate a Roma e in tutta Italia. Grazie alla sua base sottile e croccante, la pizza alla romana è una pizza leggera e gustosa, perfetta per essere gustata in ogni momento della giornata.

La pizza alla napoletana

La pizza alla napoletana è una delle pizze più famose e apprezzate al mondo. È una pizza con bordo alto, soffice e morbido, condita con pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, olio extra vergine di oliva e basilico fresco.

La tradizione vuole che la pizza alla napoletana sia cotta in un forno a legna a una temperatura di circa 485°C, per un tempo di cottura che va dai 60 ai 90 secondi. Questo tipo di cottura conferisce alla pizza una crosta croccante e una morbidezza senza paragoni.

Ecco la ricetta per preparare la pizza alla napoletana:

Ingredienti per l’impasto:

1 kg di farina 00

600 ml di acqua

2 cucchiaini di sale

3 g di lievito di birra fresco

Ingredienti per la conditura:

Pomodoro San Marzano pelato

Mozzarella di bufala campana DOP

Olio extra vergine di oliva

Basilico fresco

Sale

Procedimento:

In una ciotola grande, setacciare la farina e aggiungere il lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida. Mescolare bene.

Aggiungere gradualmente l’acqua a temperatura ambiente e il sale, impastando fino ad ottenere un composto morbido ed elastico.

Coprire la ciotola con un canovaccio umido e lasciare lievitare l’impasto per almeno 6 ore a temperatura ambiente.

Dopo il tempo di lievitazione, dividere l’impasto in panetti da circa 250 g ciascuno e farli lievitare ancora per altre 2 ore.

Nel frattempo, preriscaldare il forno a legna a una temperatura di circa 485°C.

Stendere i panetti di impasto con le mani, formando una base di circa 30 cm di diametro con i bordi leggermente più alti.

Condire la pizza con il pomodoro San Marzano pelato, la mozzarella di bufala campana DOP a pezzi, il sale e un filo di olio extra vergine di oliva.

Infornare la pizza nel forno a legna per 60-90 secondi, finché la crosta non diventa dorata e croccante.

Una volta sfornata, guarnire la pizza con alcune foglie di basilico fresco e servirla calda.

La pizza alla napoletana è un piatto semplice, ma dal sapore straordinario. Prova a prepararla a casa seguendo questa ricetta e ti sentirai come in una vera pizzeria napoletana. Buon appetito!

