COLAZIONE PERICOLOSA – Quel cibo che mangi appena sveglio ti aumenta l’ansia e rovina la giornata: ti manda in tilt il sistema nervoso | Fa malissimo

Se a colazione mangi uno di questi cibi potresti compromettere la tua giornata. Ecco quali dovresti eliminare secondo il parere degli esperti.

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata dagli esperti del mondo alimentare. Se fatta nel migliore dei modi aiuta a incidere positivamente sull’amore, sul livello energetico e sul funzionamento del cervello. Questo dimostra che c’è un forte legame tra alimentazione e lo stato emotivo.

A tal proposito pare che esistano dei cibi che possono avere degli effetti evidenti non solo sulla salute mentale, ma anche sull’umore. Addirittura si parla di cibo che può attivare una sintomatologia che ha a che fare con l’ansia.

L’ansia è una tensione psicofisica che si attiva quando l’organismo tende ad attivare una sorta di protezione in caso di pericolo. In questo caso si tratta di un qualcosa di passeggero, ma non sempre così. La condizione di allerta può essere perenne in un individuo e questo non fa altro che incidere sulla vita in negativo. Infatti in questo caso si può parlare di una vera patologia.

I medici sostengono che i sintomi possono essere legati alla paura di morire, ai disturbi del sonno, alla scarsa attenzione, alla mancanza d’aria, le vertigini, alla tensione muscolare e tanto altro ancora. Non ci crederai, ma oltre a una psicoterapia si può agire anche ricorrendo a una buona e mirata alimentazione.

Ecco quali sono gli alimenti da evitare a colazione

Sul sito ilgiornale.it è spiegato tutto alla perfezione. L’ansia, purtroppo, rappresenta un disagio largamente diffuso nella società odierna. Tra i banchi di scuola rappresenta un ostacolo per il processo di apprendimento di molti studenti. Per fortuna i docenti intervengono tempestivamente con delle strategie didattiche adeguate.

Anche i nutrizionisti intervengono senza alcun indugio e lo fanno elencando tutti i cibi che si devono evitare. Uno di questi è sicuramente il caffè perché se si superano i 400 mg giornalieri di caffeina ci possono essere degli effetti negativi. Mal di testa, attacchi di panico e preoccupazione costante sono maggiormente presenti.

Addio agli zuccheri e ai carboidrati in eccesso

A seguire ci sono i cibi a base di zucchero. A colazione, per esempio, molti mangiano i cereali, biscotti e bevande zuccherate. In realtà ci sono dei picchi di zucchero e il corpo rilascia l’insulina facendo un lavoro extra. Questo non fa altro che scatenare tensioni emotive. Da non dimenticare l’alcol che agisce sul sonno e innesca uno stato d’ansia elevato. All’inizio uno pensa di divertirsi, però dopo fa i conti con una triste realtà.

Infine riso, farina bianca, pane bianco, pasta aumentano il picco di zuccheri nel sangue e non fanno altro che alterare il benessere intestinale e l’umore. Questi sono i classici carboidrati raffinati. Ovviamente parla con un esperto per capire quali alimenti possono essere eliminati.