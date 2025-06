ROMA–MILANO GRATIS – Iscriviti alla newsletter e non paghi il biglietto: Trenitalia lancia l’offerta per viaggiare | Parti subito

Dopo anni di parole vuote, ecco che Trenitalia fa qualcosa per tutti i pendolari. Scopri di che si tratta qui.

Trenitalia è un’azienda che divide l’opinione pubblica. Da un lato c’è chi difende la puntualità delle Frecce, il comfort delle carrozze ristrutturate, la qualità del servizio clienti. Dall’altro c’è una valanga di lamentele, meme sui ritardi, biglietti dai costi proibitivi e code infinite per parlare con un umano.

Con l’arrivo di Salvini alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dibattito è esploso. Tra annunci roboanti, promesse di treni per tutti e una guerra al caro biglietti, il risultato pratico si è spesso scontrato con la realtà dei pendolari. Biglietti che aumentano, regionali strapieni, ritardi che sembrano cronici.

Eppure, nel marasma di polemiche, Trenitalia tira fuori dal cilindro un’offerta che suona quasi come una provocazione. Una mossa furba, certo, ma anche potenzialmente vantaggiosa per chi sa giocare bene con il sistema. Dietro a questa iniziativa solo un po’ di strategia e pazienza.

Competitor di Trenitalia

Se il treno non convince, c’è chi punta sugli autobus a lunga percorrenza. FlixBus e Itabus, per esempio, offrono tratte Roma–Milano a prezzi stracciati. Ma il viaggio dura anche 10 ore e il comfort non è dei migliori. È l’ideale per chi ha tempo da perdere e budget ridotto.

Poi c’è Italo, il competitor diretto di Trenitalia. Servizi simili, velocità pressoché identica, prezzi che oscillano in base alle offerte. Pregio? Treni moderni e spesso più silenziosi. Difetto? Meno tratte regionali e meno flessibilità in caso di cancellazioni.

Roma-Milano gratis

Money.it ha diffuso le informazioni. Quello che molti ancora ignorano è che prenotare un treno con largo anticipo, come tra i 3 e i 6 mesi prima, può fare la differenza: un biglietto a 90 euro può costare 19. Questo vale soprattutto nei periodi di alta stagione, come le feste o l’estate. Poi ci sono le offerte intelligenti, basate sui giorni specifici della settimana. Infatti molti consigliano di viaggiare martedì.

Ma il vero colpaccio arriva con l’iscrizione alla newsletter e al programma fedeltà CartaFRECCIA di Trenitalia. È gratis e permette di accumulare 1 punto per ogni euro speso sui treni Frecce, Eurocity e Euronight. Con 1000 punti si ottiene un biglietto premio per tratte fino a 250 km, e con 3200 si arriva a viaggi lunghi in Business o Prima. E per i pendolari seriali? C’è il carnet 10 viaggi a 10.000 punti. In pratica, se cumuli abbastanza punti, puoi addirittura viaggiare gratis da Roma a Milano.