“Ho risparmiato 5.400€ senza rinunciare a nulla”, la regolina della spesa ti fa mettere in tasca un mucchio di soldi | Ti fai le vacanze da Re quest’anno

Secondo un esperto di cucina francese, per risparmiare in maniera efficace sulla spesa, si dovrebbe preparare una lista prima di recarsi al supermercato - Romait.it - foto Canva

Per ridurre il costo della spesa settimanale, un esperto ha svelato un trucco infallibile: basta farlo prima di recarsi al supermercato.

Con i recenti rincari di beni e servizi, sempre più famiglie hanno difficoltà ad affrontare le varie spese domestiche, a partire da quella che viene fatta al supermercato, nel quale ci si reca solitamente con una certa regolarità.

Avendo a che fare con beni di prima necessità, non dovrebbe essere un lusso permettersi di comprarli. Tuttavia negli ultimi anni il loro costo è arrivato alle stelle, portando milioni di persone a rinunciare ad alcuni prodotti indispensabili.

Come se non bastasse, spesso si parte da casa con un budget ben preciso, ma che poi, giunti alla cassa, ci si rende conto di aver superato abbondantemente. Un esperto di cucina ha però svelato un trucco infallibile per risparmiare facendo la spesa: è rapido e facilmente eseguibile.

Il metodo pro-risparmio per acquistare una spesa a basso costo

Sebbene gli stipendi siano aumentati nel corso dei decenni, il costo della vita è salito vertiginosamente, rendendo difficoltoso andare avanti anche con uno o più stipendi fissi in famiglia. Ecco perché è importante riuscire a spendere meno, partendo dalla spesa settimanale.

Molti hanno provato diverse soluzioni per farlo, ma senza ottenere risultati soddisfacenti. Come in altri settori, il segreto è la semplicità. A volte, sono proprio i consigli più basilari ad avere un impatto positivo sul costo della spesa, come ha sottolineato anche Jean Ramière, un esperto di cucina francese.

La regola n.1 per risparmiare

Secondo Ramière, per ridurre il costo della spesa si dovrebbe seguire una regola ben precisa ogniqualvolta ci si reca al supermercato. Coloro che l’hanno provata ne sono rimasti pienamente soddisfatti, anzi hanno affermato di non essere mai riusciti a risparmiare così tanto.

Ma la suddetta in cosa consiste esattamente? Facile, fare una lista: in questo modo si arriva già preparati, evitando acquisti superflui. Si consiglia di scriverla con un po’ di anticipo, così da pensare bene ai prodotti necessari per la preparazione dei vari pasti. A questo proposito, è preferibile puntare su materie prime da lavorare piuttosto che su articoli confezionati.