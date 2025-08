La Provenza arriva a Roma, solo qui puoi avere le piante di lavanda più belle del mondo a soli 3,99€ | Stanno andando letteralmente a ruba

Incredibile ma vero: finalmente puoi sperimentare il piacere della lavanda originale qui in Italia. Scopri tutto qui.

C’è un angolo di Francia che profuma di sogno e di estate, e non serve il passaporto per arrivarci: basta seguire l’aroma inconfondibile della lavanda. La Provenza, con i suoi infiniti campi viola e le stradine costeggiate da filari profumati, è da sempre il simbolo dell’eleganza rurale e del relax naturale.

La pianta di lavanda non è solo bella da vedere: è una bomba di benefici. Profuma l’ambiente, tiene lontane le zanzare, decora con stile, e in più aiuta pure a dormire meglio. L’olio essenziale che si estrae dai suoi fiori è usato in aromaterapia, cosmetica e persino in cucina.

E chi l’ha detto che bisogna avere una villa in Costa Azzurra per godersi tutto questo? A volte basta un balcone, un vaso e un’offerta giusta al momento giusto. Eppure, bisogna riconoscere che dietro ogni fiore che compriamo c’è un universo che gira.

Il mercato dei fiori

Il mercato dei fiori è una macchina economica e culturale potentissima, fatta di stagionalità, passione e mode che cambiano di continuo. Le piante non si comprano solo per bellezza: ognuna ha un linguaggio e uno scopo. C’è chi regala girasoli per affermare la somiglianza di chi riceve i fiori con il sole.

C’è chi sceglie le rose solo se rosse, e chi, in questo periodo, punta tutto sulla lavanda per portare un tocco di Provenza in città. I garden center lo sanno bene e i supermercati si sono adeguati, sempre più attenti a ciò che attira l’occhio e il naso del cliente. Fiori e piante sono entrati di diritto tra le occasioni imperdibili di ogni volantino che si rispetti.

Dalla Provenza a Roma

Non serve fare un viaggio in Francia, né rivolgersi a qualche vivaista chic del centro per portarsi a casa una pianta di lavanda da sogno. Bastano 3,99 euro e un salto al Lidl. Il discount che fa impazzire le mamme e i giovani, gli studenti squattrinati e i pensionati smart.

Questa settimana Lidl ha messo in offerta le piantine di Lavandula a un prezzo stracciato, ma solo per pochi giorni. E già vanno a ruba, perché sono bellissime, profumatissime e, a quanto pare, coltivate con cura. L’assortimento di Lidl, si sa, non è solo roba da scaffali di pasta e biscotti: dalle candele alle piante, dai robot da cucina alle scarpe da ginnastica, è sempre più un mondo di occasioni imperdibili. E stavolta l’offerta profuma di Provenza.