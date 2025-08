Roma, ancora lavori sulle strade bloccano le auto | Stanno mettendo dei blocchi di cemento rialzato in mezzo agli attraversamenti

Ennesimi problemi alla circolazione: dopo l’ultima intervento da parte del Comune, la Capitale è nel caos più totale.

Nuovi disagi alla circolazione per migliaia di cittadini romani. Il Comune è infatti impegnato nella “modernizzazione” di alcune strade, in modo da aumentarne la sicurezza. Negli ultimi mesi la Capitale ha dovuto subire numerosi lavori, causando un traffico a tratti ingestibile.

Come sappiamo, la città è conosciuta per i suoi estenuanti ingorghi, e questo tipo di imprevisti non fa altro che rallentare i conducenti, costretti spesso a scegliere un percorso alternativo per raggiungere la propria destinazione.

Stavolta si sta procedendo all’aggiunta di blocchi di cemento, volti a preservare l’incolumità delle persone che si trovano alla guida di un veicolo così come quella dei pedoni e di tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.

Cambiamenti alla circolazione: “Roma si fa più sicura”

Sono diversi i quartieri in cui sono stati recentemente avviati i lavori, tra cui Centocelle, che nell’ultimo periodo è stata sede di pericolose corse clandestine, mettendo in pericolo i residenti. Un recente episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Un pedone era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto a tutta velocità, la cui corsa è terminata schiantandosi contro una vettura in sosta. Ecco perché il Comune ha deciso di passare all’azione.

I nuovi attraversamenti pedonali

Dopo una serie di sopralluoghi, arrivati dopo due anni di segnalazioni, si è deciso di installare attraversamenti pedonali rialzati in tre punti differenti: l’incrocio con via degli Aceri, quello con via dei Glicini, e piazza dei Mirti, all’altezza della scuola Pezzani. Inoltre il Comune aggiungerà un attraversamento luminoso sempre a piazza dei Mirti, in prossimità della farmacia.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri, si stima che i lavori, per i quali sono stati stanziati 4 milioni di euro, termineranno entro dicembre 2025. Quest’ultimo ha comunque precisato che quella delle corse clandestine continua a rappresentare un grande emergenza e deve essere combattuta anche con altre misure oltre a quella relativa agli attraversamenti rialzati.