COSTA MENO DEL PANE – L’offerta Lidl a 1,59€ manda in tilt i supermercati: ci mangiano famiglie intere con due spicci | A Roma negozi presi d’assalto

Da Lidl è possibile acquistare un prodotto alimentare che piacerà sicuramente a grandi e piccini. In poche parole, a tavola riceverai solo complimenti!

Gli italiani hanno la possibilità di fare la spesa presso dei supermercati con marchi davvero apprezzati in buona parte del mondo. Riempiono il carrello della spesa fino all’orlo con prodotti di qualità senza mai trascurare i prezzi che sono sempre vantaggiosi. Un perfetto connubio che garantisce il successo a chi lavora al servizio dei clienti.

Tra i vari punti vendita in Italia ci sono senza dubbio quelli della Lidl, una catena europea di supermercati di origine tedesca che fa parte dello Schwarz Gruppe. Fu fondata nel 1973, ma solo in un secondo momento l’attenzione fu orientata sul settore del discount. Con il passare del tempo ha raggiunto nel 2022 un fatturato di 114,8 miliardi, un dato che parla da solo.

Inoltre l’anno successivo sono stati contati 360.000 dipendenti. Questo dimostra quanto il lavoro fatto sia ampiamente apprezzato. Il merito è senza dubbio anche delle offerte che vengono spesso proposte tramite volantini on-line e cartacei.

In questo modo i clienti hanno la possibilità di controllare bene i prezzi di ogni singolo prodotto alimentare per capire fino a quanto possono portare a casa nelle buste della spesa. In tal caso c’è un volantino che è ancora valido, dunque perché non approfittare di vedere determinate occasioni? Andiamo a vedere quali sono.

Lidl, un’occasione da cogliere al volo

Il volantino in questione è valido dal giorno 9 giugno e sarà valido fino al 15 giugno 2025, ciò significa che c’è ancora da tempo. Nella prima pagina è possibile vedere in primo piano la pizza Margherita al prezzo di 4,99 con il 26% di sconto.

Poi il barattolo di carciofi a spicchi a uno sconto del 30% ed è venduto a 1,99 euro e le mele da 500 g hanno uno sconto del 20% al prezzo di 2,59 euro. Poi sfogliando il volantino si nota anche un altro prodotto imperdibile.

Un piatto che farà leccare i baffi a chiunque

Stiamo parlando delle Chicche di patate classiche o tricolori XXL- Nonna mia da 600 g a confezione. Sicuramente proporle a tavola darà un buon esito con tanto di complimenti sia da grandi che piccini. La Lidl ha proposto questo prodotto alimentare al costo di 1,59 euro! Un vero affare per coloro che si dilettano ai fornelli, ma attenzione: l’offerta scade il 16 giugno.

Questo significa che bisogna affrettarsi per portare a casa le Chicche di patate classiche. Tra l’altro navigando sul web è possibile notare che ci sono altre offerte ed è menzionato Amazon: De Cecco Chicche di patate Gnocchi di patate 2 confezioni da 500 g al prezzo di 16,02 euro e Ciemme – il Poeta, Chicche di patate da 500 g a 3,59 euro. Hai ancora il coraggio di indugiare? Acquista immediatamente il tutto e non te ne pentirai.