MANGI GRATIS – Nel Lazio se sei celiaco ti rimborsano tutto: basta mostrare questa tessera | Spesa coperta ogni mese

Esiste una legge che riguarda chi soffre di celiachia. Il discorso riguarda i residenti del Lazio. Ecco in che cosa consiste.

Molti non hanno le idee ben chiare sulla celiachia. Si tratta di una reazione immunitaria all’assunzione di glutine. Con il passare del tempo non fa altro che danneggiare il rivestimento dell’intestino tenue impedendo poi l’assorbimento di alcuni nutrienti. Sul sito humanitas.it pare che in Italia ci siano oltre 200.000 pazienti che soffrono di celiachia.

Essa è una patologia multifattoriale e colpisce soprattutto i soggetti geneticamente predisposti. Si associa anche ad altre malattie come la tiroide, il diabete e l’artrite. Molti se ne accorgono per via di specifici sintomi: diarrea, gonfiore addominale, crampi all’addome, perdita di peso, anemia, debolezza muscolare e addirittura alopecia.

Si può trattare con una dieta priva di glutine, per questo motivo sono assolutamente vietati il pane, la pasta, cereali, farine a base di avena, frumento, farro, grano, lievito, piatti pronti che possono contenere del glutine, salse, caramelle, birra e tanto altro ancora.

Infatti quando ci si reca al supermercato bisogna stare attenti alla dicitura “senza glutine” o “glutin free”. In questo modo sarà possibile mangiare riso, mais, quinoa e miglio. Non ci crederai, ma a Roma è possibile fare riferimento a una legge specifica.

Nuova legge sulla celiachia nel Lazio

Sul sito agi.it è stata descritta alla perfezione questa nuova legge regionale per affrontare la celiachia. Dal momento che in tanti ne soffrono, il Governo ha deciso di correre ai ripari con questa legge che prevede una copertura finanziaria di 1 milione di euro. Sono stati messi a disposizione 400.000 euro per il 2025 e 150.000 euro per il 2026 e la stessa cifra anche per il 2027. Inoltre ci saranno degli aggiornamenti professionali del personale sanitario e di questo se ne occuperà economicamente il Sistema Sanitario Regionale.

“Lo scopo è appunto incrementare la conoscenza da parte degli operatori della ristorazione attraverso formazione e informazione per accogliere le esigenze quotidiane nei pazienti celiaci, senza da dimenticare la formazione specifica prevista per il personale scolastico”, ecco cosa è stato riferito da Bertucci.

Un progetto basato sull’informazione

Nel progetto saranno anche coinvolti coloro che appartengono al mondo della ristorazione, del turismo del settore alberghiero. Il discorso riguarderà anche personale che si occupa delle mense sia delle strutture pubbliche e private. Tra banchi di scuola ci sarà maggiore informazione con delle iniziative mirate ad aumentare le conoscenze nella celiachia.

L’obiettivo del provvedimento è quello “di contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone che convivono con questa patologia cronica multifattoriale di rilevanza sociale…È stata istituita anche la giornata regionale della celiachia, da celebrare il 15 settembre a ogni anno”. Queste, invece, sono le parole di Aurigemma.