Acqua smeraldo e rocce bianche, il paradiso che costa 3€: a due passi da Roma trovi i veri Caraibi | Lo trovi solo se lo cerchi questo su Maps

Non ci crederai, ma non molto distante dalla capitale italiana esiste un oasi paradisiaca. Altro che i Caraibi! Ecco dove si trova.

Il Lazio non è solo la regione che custodisce generosamente il patrimonio culturale-artistico degno di tutto rispetto, ma è anche altro. I turisti si recano principalmente a Roma per andare ad ammirare la maestosità del Colosseo e a seguire quella della Basilica di San Pietro ed dei Musei Vaticani.

In realtà anche coloro che vogliono andare alla ricerca di aree immerse nel verde possono essere ampiamente soddisfatti. Infatti non molto distanti da Roma ci sono i borghi più belli d’Italia e tra questi si può menzionare Nemi, famoso per la sua sagra delle fragole.

Poi c’è Subiaco famoso per aver ospitato due allievi di Gutenberg che installarono la prima tipografia italiana inaugurando così la nuova arte della stampa caratteri mobili. Non a caso è stata nominata capitale italiana del libro per il 2025. Tra l’altro ospita “la soglia del Paradiso”.

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che entusiasmerà coloro che amano andare alla ricerca di luoghi incantevoli, lontani da caos tipico della città. Dato che l’estate è ormai giunta, molti vogliono andare al mare e immergersi in acque cristalline. In questo caso si può optare per questo paradiso terrestre che pochi conoscono.

Il paradiso terrestre è a pochi passi da Roma

A Subiaco è possibile visitare il Monastero di Santa Scolastica, in stile gotico con un campanile romanico in un secondo momento ci furono delle aggiunte neoclassiche. A seguire c’è il Monastero di San Benedetto costruito vicino a una parete di roccia e al suo interno ci sono decorazioni a fresco di varie epoche e un ritratto di San Francesco.

Tra architettura civile c’è la Rocca abbaziale e tra i siti archeologici spicca l’aria archeologica della Villa di Nerone. Infine tra le aree naturali ci sono dei Monti Simbruini, il Parco Naturale Monti Simbruini e Monte Livata. Ed è proprio qui che è possibile ammirare uno splendido laghetto che ricorda molto i Caraibi.

Una cascata immersa nell’incontaminata natura

Stiamo parlando del laghetto di San Benedetto, ovvero l’unico dei tre laghi rimasto che l’imperatore Nerone fece costruire per creare una sorta di sbarramenti sul fiume Aniene. Per raggiungerlo bisogna percorrere un sentiero nel bosco e ne vale assolutamente la pena perché ci si imbatte poi in una cascata.

Immerso nell’incontaminata nella natura e alimentato da questa cascata, il lago offre una ricca vegetazione tipica fluviale con salici bianche, pioppi e noccioli. È possibile accedervi dalle 9:30 alle 18:30 e per i residenti l’ingresso è gratuito mentre per gli altri biglietto costa 3 euro.