SOLDI FACILI – Se hai 80 anni compiuti ti danno fino a 1.382€ al mese: nessuna burocrazia | Bonus attivo nel Lazio

Arriva il Bonus anziani per gli over 80 - Romait.it - foto Canva

E’ in arrivo il Bonus anziani, che prevede un sostanzioso assegno mensile: ecco i requisiti per poterlo ricevere.

Non capita tutti i giorni di potersi portare a casa centinaia di euro in più rispetto alla regolare pensione, ma questo diventerà presto una realtà per molti cittadini italiani. L’Inps infatti erogherà a breve un Bonus di natura economica rivolto agli anziani.

Quest’ultimo mira a coprire le varie spese che si fanno nel corso dell’anno, soprattutto da un punto di vista sanitario. Del resto, è risaputo che le suddette tendono a farsi sempre più frequenti con l’età, risultando in un costo totale maggiore da sostenere rispetto al resto della popolazione.

Il Bonus è riservato esclusivamente agli over 80, ma attenzione, perché oltre all’età anagrafica, è necessario disporre di altri requisiti essenziali per poterne usufruire. Detto ciò scopriamo nel dettaglio quali sono e in cosa consiste le procedura per presentare la domanda.

Il Bonus anziani: requisiti e somma erogata

Per richiedere il Bonus anziani, oltre ad aver compiuto 80 anni, è fondamentale essere non autosufficiente (serve l’accertamento da parte dell’Inps), avere un Isee inferiore a 6 mila euro e possedere già l’indennità di accompagnamento (o vantarne i requisiti), che attualmente è pari a 531,76 euro.

Per quanto riguarda la somma prevista dal Bonus anziani, tutti coloro che risultano idonei avranno diritto, a partire dal biennio 2025/2026, ad un assegno mensile di 850 euro, cumulabile con l’indennità di accompagnamento. Questo significa che si può ricevere un importo massimo di 1.381 euro al mese.

Come ottenere il Bonus

Per ricevere il Bonus anziani, si può inoltrare la domanda a partire dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’età minima consentita per l’ottenimento del contributo. E’ necessario seguire la procedura online presente sul portale ufficiale dell’Inps, al quale vi si accede con le proprie credenziali o attraverso i patronati.

Si ricorda che la domanda può essere presentata durante l’intero periodo di sperimentazione, che va dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il primo importo verrà erogato nel mese in cui si è inviata la richiesta, mentre l’ultimo avverrà a dicembre 2026, a patto ovviamente che vengano mantenuti tutti i requisiti richiesti per la ricezione di tale Bonus.