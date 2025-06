VOLI A 9,90€ PER I PROSSIMI 60 GIORNI – Non sono last minute e li puoi bloccare ora | Devi solo usare questo passaggio intermedio

Se segui le istruzioni puoi partire spendendo meno di dieci euro. Ti conviene sbrigarti prima che lo scoprano tutti

Viaggiare è un desiderio diffuso, una passione che coinvolge milioni di persone ogni anno. Che si tratti di una breve fuga nel weekend o di una vacanza estiva ben programmata, l’idea di partire alla scoperta di nuovi luoghi è tra le più gratificanti.

Tuttavia, l’entusiasmo per le mete da sogno si scontra spesso con una realtà concreta: i costi. E tra tutte le spese da affrontare, quella per il volo è spesso la più pesante.

Trovare un biglietto aereo a un prezzo accettabile non è semplice. Le cifre possono variare in maniera significativa a seconda della destinazione, del periodo scelto e persino del giorno della settimana in cui si effettua la prenotazione.

Volare in alta stagione, ad esempio, può comportare tariffe esorbitanti, anche per tratte relativamente brevi. Le famiglie e i gruppi numerosi, in particolare, si trovano spesso costretti a fare i conti con costi che incidono pesantemente sul budget totale della vacanza.

Alla ricerca di offerte vantaggiose

E se da un lato le compagnie low cost hanno reso il volo accessibile a molti, dall’altro la somma dei servizi aggiuntivi e la scarsa disponibilità nei periodi caldi possono far lievitare facilmente il conto finale.

Non stupisce, quindi, che sempre più persone si affidino alla ricerca di offerte e promozioni last minute per riuscire a partire senza svenarsi. Il last minute è ormai una strategia ben nota: si tratta di prenotare a ridosso della partenza, quando le compagnie cercano di riempire gli ultimi posti disponibili.

A volte si riescono a strappare veri affari, ma è un gioco d’azzardo. Bisogna essere flessibili con date e destinazioni, pronti a partire all’ultimo momento e, soprattutto, ad accettare soluzioni non sempre ideali. Nonostante ciò, molti viaggiatori abituali adottano questo sistema, consultando ogni giorno piattaforme e comparatori di voli nella speranza di trovare la combinazione vincente.

Il trucchetto che non conoscevi

Ma secondo quanto riportato dal sito money.it, esiste un altro metodo, meno conosciuto, che potrebbe permettere un risparmio significativo. Un trucco semplice, ma non sempre evidente, che consiste nel cambiare il punto di partenza della prenotazione. Il consiglio è quello di evitare i portali più pubblicizzati o generici, che spesso applicano tariffe più alte o nascondono le migliori promozioni. Invece, accedere direttamente al sito ufficiale della compagnia aerea oppure a portali specializzati, magari stranieri, può rivelarsi vantaggioso. Alcune tariffe promozionali, infatti, non vengono rese visibili a chi naviga da determinati paesi o regioni.

In sostanza, l’utente può “ingannare” il sistema impostando una località diversa per la prenotazione o utilizzando una rete virtuale (vpn) per modificare il paese di accesso. Questo piccolo trucco può aprire le porte a sconti e offerte non visibili altrimenti. Con qualche accorgimento in più, viaggiare potrebbe tornare a essere un piacere anche per il portafoglio. Basta solo sapere dove e come cercare.