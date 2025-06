UFFICIALE – Vietato portare a spasso i cani: non possono entrare nei parchi e in queste strade | Multe fino a 200€ e confische

D’ora in poi non sarà più possibile portare in giro per la città il proprio cane. La legge ha deciso e non c’è più niente da fare.

Da sempre si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo. Basta ricordare Argo, il cane che riconobbe Ulisse quando tornò a Itaca nei panni di un mendicante. Fu il primo a riconoscerlo e per l’emozione morì perché il suo cuore non riuscì a reggere.

“L’affetto per un cane dona una grande forza all’uomo”, ecco una delle celebri frasi di Lucio Anneo Seneca, e “Più gente conosco e più apprezzo il mio cane” di Seneca.

Purtroppo sul sito greenme.it è stata riportata la notizia che chi ne ha uno non avrebbe mai voluto ricevere. In poche parole non sarà più possibile portare a spasso per le strade della città il proprio amico a quattro zampe.

Nel caso in cui si va contro la legge ci saranno inevitabilmente delle multe salate da pagare. Ma in quali zone bisognerà rispettare un nuovo regolamento? Andiamo subito a scoprirlo.

Addio alle passeggiate al parco con il tuo cane

Purtroppo non sarà vietato solo portare in giro con il guinzaglio i cani, ma non potranno nemmeno stare in auto. In realtà il discorso riguarda circa 20 città questa legge è entrata in vigore già nel 2019. Di conseguenza, se hai intenzione di andare in una di queste città sarai costretto a lasciare a casa il tuo amico. Il motivo? Verrebbero definiti “impuri” proprio come i gatti.

Questa notizia lascia tutti a bocca aperta, dal momento che da sempre sia cani che i gatti sono considerati animali domestici a tutti gli effetti. Non a caso c’è qualcuno che si è ribellato a quanto deciso dal Governo. Si andrebbe contro “l’articolo 638 sulla moralità pubblica, l’articolo 688 sulla minaccia alla salute pubblica e l’articolo 40 che vieta il danno al prossimo”. Chi conosce bene la Costituzione italiana sa bene che non include questi articoli.

Un regolamento non accettato dai residenti

In effetti stiamo parlando dell’Iran. La proprietà dei cani non fu accettata già a partire dal 1979 c’è il divieto di portare in giro i cani in varie città come Kerman, Lavasanat, Ilam e Tehran. Il tutto è stato deciso anche per opporsi all’influenza delle abitudini occidentali. A tal proposito non mancano le opposizioni contro queste restrizioni imposte dal regime che non accetta di stare al passo con i tempi.

Chi ama la compagnia di cani e gatti sicuramente da tempo si sta battendo per ammorbidire queste regole ritenute assurde. Gli occidentali non riescono a immaginare una vita senza l’amore che solo un amico pelosetto può dare. Si spera, dunque, per chi vive in Iran di avere la possibilità di cambiare le cose.