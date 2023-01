Chiude il Noma, migliore ristorante del mondo, ma il motivo è “creativo”

Il Noma di Copenaghen, ristorante migliore del mondo, chiude. E’ stato decretato cinque volte numero uno al mondo, tre stelle Michelin, ma anche questo locale ha subito i colpi della pandemia.

Chiude il ristorante migliore del mondo

Infatti entro la fine del 2024 chiuderà le saracinesche definitivamente, a causa della pandemia e della carenza di personale. Lo chef René Redzepi ha però lasciato aperta una chance: “Chiudiamo un capitolo ma ne apriamo un altro più creativo”. “Noma sta per trasformarsi radicalmente”, dal 2025 il ristorante non esisterà più, tuttavia diventerà “il Noma 3.0: un laboratorio di sperimentazione permanente.

Noma 3.00 per la sostenibilità del lavoro

“Durante la pandemia nel primo lockdown nel 2020, ho avuto per la prima volta dopo anni il tempo di riflettere. Lavorare come stiamo facendo per i prossimi dieci, vent’anni non è un modello sostenibile. Ci sono sempre meno cuochi disponibili nel nostro mondo, dobbiamo trovare un metodo che funzioni in modo diverso. Quindi ho deciso di provare a creare un piano per riuscire ad avere una nuova idea del fine dining , ed è così che è nato Noma Projects“, lo ha dichiarato a la Repubblica.

Anche i migliori soccombono, o forse, si trasformano.

