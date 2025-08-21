Pippo Baudo, salta fuori l’ultimo messaggio: un colpo al cuore quando lo hanno letto davanti a tutti

L’amato conduttore è andato via per sempre e in tanti gli stanno dedicando parole commoventi. Uno in particolare ha fatto versare lacrime.

Purtroppo il 16 agosto 2025 è venuto a mancare Pippo Baudo, un pilastro fondamentale della televisione italiana. Già da tempo non si faceva più vedere in giro, in quanto l’ultima uscita pubblica risale a settembre 2024 per partecipare alla festa dei 90 anni del regista Pier Paolo Pingitore.

In quell’occasione si è recato su una sedia a rotelle e successivamente a causa di un incidente domestico ha riportato dei danni che hanno inciso inevitabilmente sulla sua morte. Non a caso a fine dell’anno scorso fu ricoverato in una clinica romana per un trauma alla spalla e un problema al ginocchio.

Il medico Antonio De Luca ha riferito ai microfoni che nell’ultimo periodo era sofferente e parlava poco al telefono. Probabilmente il suo stato di salute avrà inciso sul suo umore. L’avvocato Giorgio Assumma era presente ai funerali con la famiglia e al Corriere della Sera ha parlato di un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato.

“Gli ultimi mesi li ha passati chiusi in casa, non è mai uscito se non per andare al compleanno di vincitore del bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente”, ecco cosa ha aggiunto durante la sua intervista. Di recente c’è stato un ultimo messaggio che non è passato inosservato.

Pippo Baudo e l’ultimo messaggio, lacrime di commozione

Tanti sono i personaggi pubblici che hanno dedicato un dolce pensiero all’uomo che ha gettato le basi della televisione italiana. Al suo funerale erano presenti Piero Chiambretti, Amadeus, Matilde Brandi, Michele Placido, Ambra Angiolini, Giorgio Panariello, Marco Masini, Michele Bongiorno e tanti altri ancora.

Tanti altri, invece, hanno dedicato belle parole al conduttore avvalendosi dei social. Un suo noto collega, nonché grande amico nella vita privata, gli ha mandato un messaggio prima del suo addio. Qualcuno ha addirittura fatto un paragone tra loro. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“La salute non era delle migliori”

“L’anno scorso mi ha fatto un regalo, collegandosi quando ho condotto la serata speciale del Rischiatutto 70. Ci siamo sentiti quest’anno a marzo e poi ho cominciato ad avere i dubbi quando l’ho chiamato e gli ho mandato un messaggio per il suo compleanno. Non mi ha risposto, ho sentito la sua fedelissimo assistente Dina, e ho capito che la salute non era delle migliori”.

Queste sono le parole di Carlo Conti. In passato i critici sostenevano che volesse imitare Pippo Baudo, ma lui non la prendeva come un’offesa. Tutt’altro…Era un onore perché tutti coloro che hanno sfondato nel piccolo schermo hanno cercato di imparare qualcosa da lui per proseguire.