Bamba della settimana, quando il difetto sta nel manico…

Ritorna, per l’occasione in versione classica, l’anti-premio inventato dall’attuale direttore editoriale de “Il Giornale” Vittorio Feltri: con tre casi letteralmente calati “dall’alto”

Nuova puntata del “Bamba della settimana”, l’anti-premio che l’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri ha ideato come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. E che per l’occasione riparte in versione ebdomadaria: con tre “casi amari” che dimostrano come, fin troppo spesso, il difetto stia nel manico.

Il “Bamba della settimana”

Torna quindi il classico “Bamba della settimana”, aperto stavolta dalla voce dal sen fuggita al quotidiano Granma, organo ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba. Il quale, scrive Cibercuba, ha accusato il diplomatico statunitense Mike Hammer di aver ringraziato «un prigioniero politico», categoria di cui però il regime ha sempre negato l’esistenza. Come, d’altronde, del cinguettio – è il caso di dirlo – incriminato.

Ci riporta in Italia l’epic fail (nel frattempo altrettanto opportunamente revisionato) in cui è incappata la regina delle agenzie di stampa nostrane, l’ANSA. Che, dando conto del decesso di un uomo dopo un festino a base di droga, ha precisato che l’allarme è stato dato «dai inquilini». Per la “g” e la “l”, citofonare itagliano.

L’incanto, però, lo ha regalato il Premio Strega Saggistica presentando la giuria di qualità del 2025. Selezionata, iperbolicamente quanto pleonasticamente, «tra le maggiori figure di spicco del panorama culturale, accademico e giornalistico» del Belpaese.

Insomma, un “madornale strafalcione pantagruelico”. Che si merita letteralmente il “Bamba della settimana”.

