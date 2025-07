Sembra Parigi ma siamo a Roma, il cortile affrescato più elegante d’Europa è in Italia: soffitti dorati, vetri Liberty e atmosfera da fiaba

Non ti sei sbagliato, sei a Roma. Questa meraviglia è tutta italiana e ce la invidiano tutti

Essere turisti nella propria città è un’esperienza spesso sottovalutata. In un paese come l’Italia, ricco di storia, arte e paesaggi naturali straordinari, ogni angolo urbano può rivelare meraviglie inaspettate.

Spesso ci si lascia sedurre dal fascino di mete lontane, dimenticando che proprio sotto casa possono celarsi autentici tesori.

Riscoprire la propria città significa guardarla con occhi nuovi, percorrere strade familiari con la curiosità di chi non le ha mai viste prima, lasciandosi sorprendere da ciò che, per abitudine, si dava per scontato.

Ogni città italiana, grande o piccola che sia, custodisce patrimoni artistici, architettonici e culturali che raccontano secoli di storia. Ci sono edifici antichi, chiese nascoste, giardini segreti, botteghe artigiane che sopravvivono al tempo, tradizioni gastronomiche che si tramandano da generazioni.

Alla vera scoperta di Roma

E ci sono panorami urbani che, pur visti mille volte, riescono a emozionare chi li osserva con uno spirito diverso, più attento e consapevole. Il bello di essere turisti a casa propria è anche questo: non si ha fretta, non ci sono programmi rigidi da rispettare, si può esplorare con calma, magari armati solo di uno smartphone e un pizzico di curiosità.

Roma è forse l’esempio più eloquente. La città eterna è conosciuta in tutto il mondo per il Colosseo, il Foro Romano, San Pietro, la Fontana di Trevi e via dicendo. Ma oltre il classico itinerario turistico, Roma cela scorci di bellezza rara, poco frequentati anche dagli stessi romani.

Spazi dove il tempo sembra essersi fermato, dove l’arte e l’architettura raccontano storie diverse da quelle celebrate nei libri di scuola. È proprio in questi luoghi che si percepisce la vera anima della città, fatta non solo di monumenti, ma anche di angoli intimi e affascinanti.

La meraviglia nascosta che fa invidia a Parigi

Uno di questi è la Galleria Sciarra, uno dei gioielli nascosti di Roma. Si tratta di un elegante passaggio pedonale in stile liberty, realizzato alla fine dell’Ottocento nel cuore della capitale. Si trova tra via del Corso e piazza San Claudio ed è coperta da una struttura in ferro e vetro che filtra la luce in modo scenografico. Le pareti interne sono decorate con affreschi che celebrano le virtù femminili, creando un effetto visivo di grande impatto.

È un luogo che unisce arte, architettura e silenzio, incastonato in una zona frenetica, ma al suo interno regna una pace quasi irreale. Come racconta il sito del comune.roma.it, visitare la Galleria Sciarra significa riscoprire un frammento prezioso della storia urbana, una testimonianza raffinata del liberty italiano, aperta a tutti ma troppo spesso ignorata. Un’occasione per ricordarsi che Roma non finisce mai di stupire, soprattutto quando la si osserva da vicino.