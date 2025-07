ROMA BLOCCATA – La metro non riesce a funzionare per il caldo: treni spenti e gente a piedi nelle gallerie | Viaggio da incubo

Ore di tensione nella capitale romana per colpa della metropolitana. Ecco cosa devono sapere se i residenti che i turisti.

In questi giorni la città più famosa d’Italia sta facendo i conti con dei disagi causati da continui blackout. Questo rappresenta un vero problema soprattutto per gli ospedali dove occorrono necessariamente dei macchinari di vitale importanza per alcuni pazienti. Questo è stato causato anche dall’utilizzo spropositato dei condizionatori.

Impossibile non farne uso per via delle temperature che stanno mettendo a dura prova tante persone. Non a caso il caldo eccessivo ha anche causato la morte. In questo caso sono stati presi di provvedimenti per non lasciare nessuno in difficoltà in assenza di elettricità.

Purtroppo le notizie negative non sono terminate per chi in queste ore vive a Roma e per chi è semplicemente di passaggio. Stando in una città con tantissimi abitanti, è inevitabile imbattersi spesso nel traffico intenso e questo induce in tanti a optare per i mezzi pubblici.

In questo modo l’auto resta nel garage e spostarsi da luogo all’altro della città diventa più semplice quando ci si affida a un autobus e alla metropolitana. Eppure, secondo quanto riportato su romatoday.it, bisognerà prendere in considerazione un’altra alternativa. Un mezzo pubblico di trasporto sembra non essere disponibile.

Problemi legati al trasporto pubblico a Roma. Tutto nel caos

L’utilizzo di elettricità, se risulta essere eccessivo, può causare non solo blackout, ma anche altri problemi da non sottovalutare. Per esempio, alcune strutture non hanno degli impianti di condizionatori adeguati per affrontare questo caldo e, di conseguenza, sono state chiuse al pubblico.

Purtroppo in questo periodo ci sono vari episodi con dei cali di tensione a tal proposito non si può non menzionare quanto accaduto alla metropolitana nel cuore della capitale italiana. Andiamo a scoprire come stanno adesso le cose.

“I tecnici ATAC sono intervenuti prontamente”

Ci sono stati dei disagi per la circolazione a causa del blocco della metropolitana B. Dalle 9.30 di venerdì 4 luglio c’è stato uno stop dalla stazione di Piramide fino al capolinea di EUR Laurentina mentre risulta attivo il tratto Piramide – Rebibbia e la diramazione verso Jonio. Inutile dire che c’è stato un malcontento generale.

Ma cosa è successo esattamente? “I tecnici ATAC sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione di un calo di tensione elettrica e adesso stanno completando le operazioni di ripristino degli impianti di circolazione”. Per fortuna tutto è tornato regolare dopo una manciata di minuti.