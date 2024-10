Bamba della settimana, tu chiamale, se vuoi, elezioni

Torna il “Bamba della settimana”, l’anti-premio inventato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. Che per l’occasione ha tirato fuori dall’armadio la classica veste ebdomadaria: incentrandosi su tre “casi amari” di ambito prettamente politico.

Una vicenda hors catégorie

Nuova edizione, dunque, del “Bamba della settimana” che, as usual, si apre con una vicenda considerata hors catégorie per non togliere suspense alla surreale competizione. È l’epic fail del Tg3 sull’eliminazione del terrorista Yahya Sinwar, la mente dell’ignobile massacro del 7 ottobre. Di cui si cinguettava, come rileva Il Riformista, che Israele lo avesse reso «un martire agli occhi di milioni di persone», tentando quindi di «screditarne l’immagine».

In un secondo momento il vergognoso tweet è stato cancellato, doverosamente quanto pateticamente, dal momento che esistono gli screenshot e che la Rete non perdona. In ogni caso, da Telekabul a Telehamas è stato un attimo.

Il “Bamba della settimana”

Ci porta Oltreoceano un habitué dell’anti-premio quale Sleepy Joe Biden che, scrive il New York Post, riferendosi a Donald Trump ha affermato che «dobbiamo rinchiuderlo». Contraddicendo l’intera strategia della candidata dem Kamala Harris, secondo cui i provvedimenti riguardo eventuali reati spettano solamente ai giudici. E giustificando ulteriormente la decisione del Partito dell’Asinello di “rinchiudere” lui durante la campagna elettorale per le Presidenziali Usa.

A proposito della corsa alla Casa Bianca, la Veep ha partecipato a un evento moderato da Maria Shriver, ex moglie di Arnold Schwarzenegger. La quale, come riporta Fox News, a un’astante che chiedeva se ci fosse la possibilità di fare domande, ha risposto che erano già «prestabilite». Tu Kamala, se vuoi, rimozione.

Niente però batte la cantonata di Andrea Orlando, deputato del Pd e aspirante Presidente della Liguria. Che, come riferisce Libero, ha dichiarato che in Regione il centrodestra amministra «quattro capoluoghi su cinque», quando le province locali sono Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Un abbaglio di cui neppure la Lanterna avrebbe potuto dissipare le ombre. E che si merita “in Toti” il “Bamba della settimana”.

