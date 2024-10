Roma, Gualtieri presenta la nuova Giunta comunale

Nella seduta dell’Assemblea Capitolina del 28 ottobre, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato la rinnovata composizione della Giunta, ufficializzata il 25 ottobre in seguito alle dimissioni dell’Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, motivate da ragioni personali. Questa ristrutturazione, secondo il Sindaco, si è resa necessaria per garantire l’efficienza dell’amministrazione, soprattutto in vista delle sfide complesse che attendono la Capitale.

Giunta, presentati i due nuovi assessori

Massimiliano Smeriglio, figura di esperienza con un passato da vicepresidente della Regione Lazio e un impegno attivo nel Parlamento Europeo, assume il ruolo di Assessore alla Cultura. Il suo compito sarà quello di continuare e rafforzare il lavoro di rilancio culturale che Gotor aveva avviato, puntando a una diffusione capillare della cultura in tutta la città e preparando Roma al Giubileo del 2025, evento che rappresenta un’importante occasione di visibilità e crescita.



Il ruolo di assessore al personale, ai servizi anagrafici ed elettorali e al decentramento amministrativo è stato invece affidato a Giulio Bugarini. Ex capo della segreteria del Sindaco, Bugarini ha una profonda conoscenza della macchina amministrativa e ha collaborato a stretto contatto con Andrea Catarci, predecessore nell’assessorato. Incaricato anche della comunicazione istituzionale e dell’attuazione del programma di mandato, Bugarini dovrà assicurare continuità, efficacia e tempestività nell’implementazione delle politiche del personale e nei rapporti istituzionali.

All’assessorato all’urbanistica, guidato da Maurizio Veloccia, è stata inoltre aggiunta la delega alla “città dei 15 minuti”. Questo progetto mira a creare una Roma dove ogni servizio essenziale sia raggiungibile in breve tempo da ciascun cittadino, rendendo la città più vivibile e sostenibile. Albino Ruberti, noto per il rilancio della società municipale Risorse per Roma, diventa il nuovo capo della segreteria del Sindaco, un ruolo di raccordo strategico per assicurare l’operatività della squadra e il supporto alle politiche cittadine.

Gualtieri: “Roma deve avere una guida forte”

Durante la seduta, il Sindaco ha espresso profonda gratitudine verso Miguel Gotor per l’impegno profuso, descrivendolo come un caro amico e un professionista di grande spessore umano e accademico. “Il rilancio della cultura – ha sottolineato Gualtieri – è stato una delle nostre priorità, e sotto la guida di Gotor abbiamo fatto passi importanti, dal potenziamento delle biblioteche fino alla valorizzazione delle aule studio e delle iniziative come l’Estate Romana”. Gotor, che ha scelto di dimettersi per motivi personali, ha lasciato una solida base su cui Smeriglio, nuovo assessore, continuerà a lavorare per rafforzare la presenza culturale in tutti i quartieri e avvicinare i cittadini all’offerta culturale.

Andrea Catarci, che ha lasciato l’assessorato al Personale, diventa ora responsabile dell’Ufficio di Scopo per il Giubileo, un incarico di grande rilevanza nel periodo di preparazione all’Anno Santo 2025. Catarci avrà il compito di coordinare il tessuto associativo, sociale e territoriale romano, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini agli eventi giubilari. Il Giubileo rappresenta non solo un appuntamento religioso, ma anche un’opportunità di rilancio per Roma, che si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini con un programma di eventi culturali e sociali incentrati su accoglienza, integrazione e solidarietà. Catarci, secondo il Sindaco, porterà al progetto la sua esperienza e visione politica, rendendo i cittadini parte attiva di questo evento di portata mondiale.

Il sindaco Gualtieri ha evidenziato la necessità di una squadra coesa e pronta ad affrontare la seconda fase del mandato, che si preannuncia cruciale per la realizzazione del programma di governo. “In questo momento storico, Roma ha bisogno di una guida forte e di una struttura amministrativa efficiente, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di guardare al futuro con ambizione,” ha dichiarato Gualtieri.

Celli: “Ora rispondere alle aspettative dei cittadini”

Tra le priorità della Giunta, vi è il consolidamento delle politiche del personale e l’efficienza dei servizi pubblici. Con le deleghe appena assegnate, la Giunta si appresta a rafforzare anche il dialogo con i cittadini, uno strumento essenziale per rispondere alle necessità della Capitale, rendendo la macchina amministrativa più accessibile e trasparente.

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, ha rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi assessori, sottolineando il valore del percorso intrapreso dall’amministrazione Gualtieri in questi tre anni di mandato. “Smeriglio e Bugarini sapranno dare continuità all’azione amministrativa,” ha dichiarato, “e con il contributo di ciascuno, sono fiduciosa che potremo rispondere al meglio alle aspettative dei cittadini.”