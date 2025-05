Roma, al Bioparco al via il centro estivo per bambini: le prime informazioni

Con la chiusura delle scuole si apre una nuova stagione di scoperta, gioco e avventura al Bioparco di Roma, che dal 9 giugno al 12 settembre ospiterà il suo centro estivo 2025, dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, con una ricca proposta educativa pensata per coniugare divertimento e conoscenza della natura.

Bioparco, il centro estivo con un tema specifico

Il tema scelto per quest’estate è “Scatti selvaggi – Il Bioparco in un rullino”, un titolo evocativo che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso la macchina fotografica, la memoria storica degli zoo, e l’evoluzione del loro ruolo nella conservazione della biodiversità.

Ogni giornata sarà scandita da esplorazioni all’interno del parco, incontri ravvicinati con gli animali, giochi all’aperto, laboratori creativi e attività interattive. I bambini potranno scattare foto, osservare da vicino le specie ospitate e approfondire temi legati alla progettazione degli exhibit, oggi pensati non solo per ricreare ambienti naturali e garantire il benessere animale, ma anche per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali globali.

Il Bioparco diventa così un vero e proprio campo base educativo, dove ogni esperienza è pensata per far comprendere ai più piccoli l’importanza degli equilibri naturali e il ruolo cruciale che i moderni giardini zoologici svolgono nella tutela della fauna selvatica. Un approccio divertente, ma anche rispettoso, che mette al centro la consapevolezza ambientale.

L’obiettivo è trasformare la curiosità dei bambini in consapevolezza, avvicinarli alle specie animali più o meno note, e far capire come ogni creatura – grande o piccola – abbia un ruolo fondamentale nel fragile equilibrio dell’ecosistema. Tutti i dettagli sul programma, le modalità di iscrizione, i turni settimanali e i costi sono disponibili sulla pagina dedicata del Bioparco.