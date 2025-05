Roma, anche quest’anno torna il Rino Gaetano Day: il ricordo dell’indimenticabile cantautore

Come di consueto, sarà il parco dedicato a lui a Montesacro il teatro dell’iniziativa, a 44 anni dalla scomparsa

Torna anche quest’anno, nella giornata di lunedì 2 giugno, il Rino Gaetano Day, una manifestazione che da quindici edizioni tiene viva la memoria e il messaggio di un artista unico nel panorama musicale italiano. A 44 anni dalla scomparsa del cantautore calabrese, scomparso prematuramente nel 1981, Roma celebra la sua voce, le sue parole e la sua visione lucida e ironica del mondo.

L’edizione 2025 sarà particolarmente speciale: non solo per l’intensità della ricorrenza, ma anche perché cade il cinquantesimo anniversario di “Ma il cielo è sempre più blu”, una delle canzoni più iconiche e trasversali della discografia di Rino Gaetano. Un brano che, pur nella sua apparente leggerezza, continua ancora oggi a raccontare le contraddizioni del nostro tempo.

L’iniziativa è promossa da Anna e Alessandro Gaetano, sorella e nipote del cantautore, con il patrocinio di Roma Capitale e la collaborazione del Municipio III Roma Montesacro, territorio profondamente legato alla figura di Rino, che in questa zona della città ha vissuto e lasciato una traccia affettiva profonda.

L’evento si terrà presso il Parco Arena Rino Gaetano, in via delle Valli 171, a Montesacro. Si tratta di una nuova area verde inaugurata proprio in occasione di questa quindicesima edizione. L’ingresso è libero.