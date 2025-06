Omicidio Tor San Lorenzo, il 18enne confessa: “Non volevo ucciderlo”

La confessione e il dramma umano

Un episodio tragico ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo. Marco Adamo, appena diciottenne, è stato arrestato dopo aver confessato il brutale omicidio del benzinaio Nahid Miah. Durante l’interrogatorio in caserma a Velletri, il giovane ha dichiarato tra le lacrime: “Non volevo ucciderlo”. Una frase ripetuta più volte con disperazione e accompagnata dal sostegno legale del suo avvocato Paolo Tosi. Nahid Miah, cittadino bengalese di 36 anni, viveva con la moglie Rita e due figli piccoli. Il suo agguato mortale è avvenuto presso l’area di servizio “Toil”.

Il dolore di una famiglia distrutta

La moglie della vittima, Rita, non riesce a perdonare. “Ha distrutto la nostra famiglia” ha detto senza mezzi termini. Ora si trova ad affrontare una vita tutta in salita da sola. Lei stessa si chiede: “E se dovesse rifarlo?”. Durante una recente intervista al Corriere ha raccontato che suo marito non aveva mai temuto per la sua sicurezza al lavoro. Era un uomo coraggioso. Nessuno avrebbe mai immaginato che un furto potesse trasformarsi in tragedia. Rita sottolinea anche come Nahid fosse un marito affettuoso, sempre attento a lei: “Mi chiamava ogni mezz’ora per sapere come stavo”.

L’indagine e il ritrovamento decisivo

I Carabinieri delle unità di Anzio e Frascati hanno seguito ogni traccia possibile per ricostruire il caso. Dopo giorni di indagini serrate e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a rintracciare Marco Adamo nascosto a Cisterna di Latina. Insieme alla moto rubata usata per la fuga – una BMW 650 bianca – sono stati trovati l’arma del crimine ancora sporca e gli indumenti che il ragazzo indossava durante la rapina.

Riflessioni sulla giustizia

Mentre l’indagine continua e nuove informazioni vengono alla luce, resta forte il bisogno di giustizia da parte della famiglia Miah. Rita esprime preoccupazione per un futuro incerto e paura per i suoi figli. Intanto, Marco Adamo rimane in custodia cautelare mentre le autorità cercano di far luce su ogni dettaglio di questa tragica storia.