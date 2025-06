Roma sotto assedio | Ora la visita fiscale te la fanno pure ONLINE, e non scappi più: stipendio dimezzato e multa assurda

In arrivo cambiamenti sulle visite mediche di controllo effettuate ai dipendenti che si assentano dal posto di lavoro per motivi di salute.

Tutti i dipendenti assunti con legittimo contratto di lavoro hanno diritto ai giorni di malattia. In Italia le Legge ne prevede un massimo di 180 all’anno retribuiti, anche se il numero può variare in base all’azienda per cui si lavora.

Durante questo periodo però si ha l’obbligo di essere reperibile presso il proprio domicilio e rimanere a casa nelle fasce orarie prestabilite, in modo che possa essere regolarmente certificata la presenza della malattia per la quale si è richiesta l’assenza dal proprio impiego.

Ora però sono state introdotte delle nuove regole nel sistema INPS, volte a semplificare l’intero processo, sia per quanto riguarda l’invio delle richieste dei giorni di malattia, che il monitoraggio in tempo reale. Scopriamo insieme cosa cambierà nella visite fiscali 2025.

Novità visite mediche: cosa aspettarsi da adesso in poi

A partire da metà maggio è stato aggiornato il sistema online dell’INPS che si occupa dell’invio delle richieste di visite fiscali. Vengono effettuate ai lavoratori che si trovano in malattia, a prescindere che siano impiegati nel settore pubblico o privato.

Questa novità mira a velocizzare e semplificare l’intera procedura. Ora infatti, se da un lato le richieste avverranno in maniera automatica, dall’altro i datori di lavoro possono fare affidamento su controlli più frequenti e precisi. I dipendenti infatti devono garantire la propria presenza in casa tutti i giorni, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Procedura per l’invio delle visite mediche

Per inviare la richiesta di visita fiscale, è necessario accedere al sito ufficiale dell’INPS ed entrare nella sezione “Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico”. Qui si avrà la possibilità di eseguire diverse azioni, come generare richieste singole o multiple, correggere eventuali errori e verificare lo stato delle richieste inviate.

Nel portale è presente anche la funzione “Richieste da attestati di malattia”, che permette di scegliere i dipendenti direttamente da un elenco di certificati medici. Inoltre, rispetto al passato, non ci sarà più bisogno di inserire tutti i dati manualmente. A questo punto basta cliccare sull’attestato corretto e sulla data della visita, che sarà uguale per tutti i lavoratori selezionati precedentemente. Fatto ciò, la richiesta è pronta per essere completata e inviata.