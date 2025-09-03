Emilio Fede, le ultime parole: era l’ultima speranza | Sono scoppiati tutti a piangere

Parole estremamente toccanti, quelle pronunciate durante le ultime ore di vita del celebre conduttore televisivo.

Martedì 2 settembre ci ha lasciato Emilio Fede, uno dei volti storici di Mediaset. Aveva 94 anni e da tempo ormai si era allontanato dal mondo della televisione, a causa dell’età e soprattutto delle condizioni di salute precarie.

Al momento della morte, l’ex giornalista si trovava presso la Residenza San Felice di Sagrate, situata vicino a Milano, dove ha vissuto per molti anni per motivi di lavoro. Infatti per venti’anni (dal 1992 al 2012) ha ricoperto il ruolo di direttore e presentatore del TG4, lo stesso che lo ha reso noto a livello nazionale.

Tuttavia, il debutto di Fede sul piccolo schermo risale agli anni ’50 con la trasmissione intitolata Il Circolo dei castori. Poco dopo arriva il suo primo approccio con il mondo giornalistico, diventando conduttore del TG1.

Emilio Fede e il suo dolore più grande

Il presentatore di origine siciliana ha dedicato gran parte della sua vita al giornalismo, senza però tralasciare la sua famiglia. È proprio quest’ultimo infatti che gli ha permesso di incontrare la futura moglie, Diana De Feo, anche lei giornalista diventata poi senatrice.

Tuttavia, Fede è stato costretto a dirle addio nel 2021, quando la donna si è spenta dopo una lunga malattia. Un lutto che lui stesso ha definito come il “dolore più grande”. I due si erano sposati nel 1965 e dalla loro unione nacquero le figlie Sveva e Simona. Ed è proprio la prima a essersi aperta sul papà e su ciò che ha vissuto nel corso delle ultime ore.

Parole toccanti e ricche di significato

È stata Sveva a parlare ai media rivolgendo un pensiero speciale al padre e ai momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sua carriera, dagli scandali ai problemi giudiziari. La figlia ha raccontato che Fede era ben cosciente che se ne sarebbe andato presto ma era tranquillo perché sapeva che avrebbe raggiunto la moglie, ormai scomparsa da alcuni anni.

Ha poi aggiunto: “Quest’ultimo periodo è stato bello, ha fatto un bell’ultimo percorso di vita. Da figlia, sono felice che abbia incontrato mia madre, che si siano voluti bene, che il loro rapporto li abbia sostenuti nei momenti belli e in quelli difficili che hanno dovuto affrontare. Lui ci ha insegnato a non mollare mai, a tirare su la testa come ha fatto lui”.