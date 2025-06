Roma, accoltellamento a Don Bosco: 19enne ferito grave al petto da gang sudamericana

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere Don Bosco, già teatro in passato di episodi di violenza legati a bande giovanili

Aggressione alla fermata Lucio Sestio

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2025, un giovane di 19 anni è stato accoltellato al petto nei pressi della fermata della metropolitana Lucio Sestio, nel quartiere Don Bosco di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte mentre il ragazzo era in compagnia della fidanzata.

Testimonianze e prime ipotesi

La fidanzata della vittima ha riferito agli investigatori di aver riconosciuto gli aggressori come membri di una gang locale di origine sudamericana, già noti nella zona. Ha dichiarato che l’attacco è avvenuto senza un apparente motivo, mentre la coppia stava camminando.

Indagini in corso

Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per identificare gli aggressori. Al momento, non sono stati effettuati arresti, ma le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’evento e individuare i responsabili.

Condizioni della vittima

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vannini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere Don Bosco, già teatro in passato di episodi di violenza legati a bande giovanili. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine per contribuire alle indagini in corso.