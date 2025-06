Metro, tramvie e progetti in corso, ecco cosa cambia nel trasporto pubblico romano

Dalla linea C alla nuova tramvia Tangenziale Sud, passando per il tram Mancini-Vigna Clara: i cantieri a Roma avanzano per una nuova mobilità urbana

Mentre le cronache spesso parlano di ritardi, guasti e disservizi, dietro le quinte della Capitale stanno prendendo forma progetti importanti che promettono di rivoluzionare la mobilità nei prossimi anni.

In città i cantieri non si fermano, e negli ultimi giorni sono arrivati aggiornamenti importanti su tre progetti chiave del trasporto pubblico: la Metro C e l’apertura della nuove stazioni, la nuova tramvia Tangenziale Sud, con l’ok dell’Ente Parco dell’Appia Antica e la linea tramviaria Mancini-Vigna Clara, dove ha preso il via un percorso di partecipazione pubblica.

Tra stazioni quasi completate, scelte progettuali innovative e percorsi di partecipazione cittadina, la città si muove verso un futuro (si spera) più sostenibile e interconnesso.

Metro C: Colosseo e Porta Metronia pronte a fare il loro debutto

Partiamo dalla metropolitana, dove si avvicina la fine dei lavori sulle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia della Metro C, che promettono di avvicinare la periferia al Centro Storico. Le immagini più recenti dei cantieri, pubblicate da Roma Metropolitane, mostrano interni quasi pronti: pavimenti posati, panchine montate, corrimano e segnaletica già visibili.

Dal punto di vista estetico, le due stazioni saranno diverse, ma complementari: Porta Metronia mantiene lo stile classico delle stazioni della linea C, con pavimenti in gres nero e pareti vetrate, mentre è diverso l’approccio per Colosseo, in cui si è scelto un rivestimento effetto marmo scuro, per creare un ambiente coerente con l’atmosfera dell’area archeologica imperiale.

Una scelta che punta a valorizzare la stazione come porta d’accesso al cuore storico della città.

Nel frattempo, continuano anche i collaudi tecnici, con il treno V006 che percorre la tratta in modalità automatica nelle ore notturne e ,se tutto andrà come previsto, entro giugno si concluderanno le verifiche tecniche a cui seguirà un periodo di pre-esercizio ministeriale.

L’apertura al pubblico è attesa per metà settembre 2025.

Anche più avanti, a piazza Venezia, il cantiere della stazione sta facendo progressi: completata la prima metà dello scavo verticale, si lavora ora sulla soletta superficiale. Questo passaggio consentirà di deviare temporaneamente il traffico per proseguire i lavori sul lato opposto della piazza.

L’obiettivo finale resta ambizioso: completare la linea fino alla Farnesina, con l’avvio dei cantieri delle tratte T1 e T2 previsto entro fine anno.

Tangenziale Sud: il tram “invisibile” che piace all’Ente Parco

Mentre nel cuore di Roma sono in corso gli scavi, poco più a sud un altro importante progetto ha ottenuto il via libera: la tramvia Tangenziale Sud.

Una linea da 15 chilometri che estenderà la tramvia Togliatti in due direzioni: verso Laurentina e verso Trastevere.

La parte più delicata riguarda la tratta Subaugusta-Vigna Murata, che attraversa il Parco dell’Appia Antica, dove qualche mese fa, l’ente Parco aveva respinto il tracciato originale, che prevedeva lavori in superficie potenzialmente dannosi per l’ambiente e il paesaggio.

La risposta del Comune non si è fatta attendere: il progetto è stato ridisegnato interrando oltre 3 chilometri di linea.

Il risultato è un percorso innovativo che, su 7,6 km di tracciato, ne include 3,1 che passeranno in galleria, con due stazioni sotterranee tra Subaugusta e Tor Carbone. Una scelta che non solo tutela il paesaggio storico della Campagna Romana, ma innalza anche gli standard del trasporto pubblico locale, perché le fermate sotterranee funzioneranno come vere e proprie stazioni metro.

Questa è una soluzione poco utilizzata in Italia, simile solo alla fermata Guidoni della tramvia T2 di Firenze, ma il progetto ha convinto anche l’Ente Parco, che ha dato il suo nulla osta.

Al momento si attende l’approvazione finale in Giunta e la candidatura ufficiale all’Avviso n.3 per il Trasporto Rapido di Massa, che potrebbe portare risorse fondamentali alla realizzazione dell’opera.

Mancini–Vigna Clara: il tram si progetta con i cittadini

Infine, un altro segnale incoraggiante arriva dal XV Municipio, dove ha preso il via un percorso di partecipazione pubblica dedicato alla futura linea tramviaria M2-16 Mancini-Vigna Clara.

Il tracciato, lungo 3 km, collegherà piazza Mancini con la stazione ferroviaria Vigna Clara, passando per Ponte Milvio, via Flaminia Vecchia e Corso Francia. Un’infrastruttura importante, pensata per migliorare i collegamenti in una zona densamente abitata e già congestionata dal traffico privato.

Per la prima volta, i cittadini sono invitati a partecipare attivamente alla definizione del progetto. Sono in programma quattro incontri pubblici nel mese di giugno, organizzati dal Municipio in collaborazione con il gruppo scout Clan LHOTSE Roma 24 e con il supporto informativo di Odissea Quotidiana.

Un’occasione per discutere i dettagli del tracciato, proporre migliorie e capire da vicino come funzionerà il futuro tram.

L’obiettivo è duplice: coinvolgere i cittadini, che spesso si sentono esclusi da decisioni urbanistiche importanti, e costruire un consenso informato su un’infrastruttura destinata a modificare il volto del quartiere.

Il percorso di partecipazione sarà composto da quattro sedute aperte al pubblico:

4 giugno – Presentazione del progetto e del percorso partecipato – Dalle ore 18:00 presso la sede del Municipio XV in via Flaminia 872;

– Presentazione del progetto e del percorso partecipato – Dalle ore 18:00 presso la sede del Municipio XV in via Flaminia 872; 12 giugno – Il tram a Ponte Milvio: progettiamolo insieme! – Dalle ore 18:00 presso il Mercato di Ponte Milvio in via Riano 15;

– Il tram a Ponte Milvio: progettiamolo insieme! – Dalle ore 18:00 presso il Mercato di Ponte Milvio in via Riano 15; 19 giugno – Il tram a Corso Francia: progettiamolo insieme! – Dalle ore 18:00 presso il Mercato di Ponte Milvio in via Riano 15;

– Il tram a Corso Francia: progettiamolo insieme! – Dalle ore 18:00 presso il Mercato di Ponte Milvio in via Riano 15; 24 giugno – Conclusione del percorso partecipato e festa finale – Dalle ore 18:00 presso la sede del Municipio XV in via Flaminia 872.

Questi tre progetti raccontano una Roma che, nonostante lentezze e difficoltà, prova a rimettere in moto il suo sistema di trasporti. Con nuove stazioni metropolitane, tramvie interrate e cittadini coinvolti nei processi decisionali, il cambiamento è in corso. Resta da vedere se riuscirà a rispettare tempi e promesse, ma le premesse ci sono.

Per restare aggiornati su questi e altri progetti di mobilità nella Capitale, vi invitiamo a seguire Odissea Quotidiana, il blog che da oltre dieci anni racconta in modo chiaro e indipendente il trasporto pubblico di Roma, tra notizie, approfondimenti e curiosità. Perché conoscere i trasporti è il primo passo per cambiare la città.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana